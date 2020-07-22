Операция «Ликвидация»: для чего на Украине укрупняют районы

Украину ждет очередная реформа. Верховная рада решила сократить количество районов: сейчас их в стране насчитывается 490, после преобразований останется 138. Авторы инициативы утверждают, что власть на местах станет более эффективной и понятной. Сторонние наблюдатели опасаются увольнения бюджетников и хаоса перед назначенными на осень местными выборами. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях административной реорганизации.

Прощай, район

Верховная рада одобрила проект административно-территориальной реформы. Если сейчас в стране насчитывается 490 районов, то в ближайшем будущем их останется 138. «Нынешние границы районов прочертили еще в советское время, в первой половине прошлого века. Они не соответствуют современным стандартам, поэтому надо наводить порядок», — объясняет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новые районы нарезал украинский минрегион. В ведомстве говорят, что руководствовались двумя критериями: численность населения района должна превышать 150 тыс. человек, а территория должна быть «компактной, географически целостной и неразрывной». «Карты подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и консультаций с ассоциациями и экспертной средой», — пояснили в министерстве.

Соавтор реформы, депутат рады Виталий Безгин говорит, что отдельно выбирали новые райцентры. «Учитывалось количество населения, логистика, безопасность. «Победителем» становился тот город, в котором живет свыше 10 тыс. жителей и который находится ближе к географическому центру района», — объясняет он.

Подняли Бучу

Новые карты опубликованы на специальном сайте. Несмотря на заявления политиков, нарезать районы равномерно не получилось. Диспропорции существовали и раньше, но теперь появились и вовсе монструозные территории. В Харьковском районе — 1,8 млн жителей, в Днепровском — 1,1 млн. В ряде случаев в одном районе будет жить более половины жителей региона. К примеру, в Ровненском районе будет 60% жителей одноименной области, в Черновицком — 70%.

Некоторые регионы отформатировали особенно сильно. Например, в Тернопольской области из 17 районов сделали три, в Волынской вместо 16 будет четыре. Территории новых районов будут беспрецедентно большими. Например, в Житомирской области ликвидирован Любарский район, его территорию передали Житомирскому. Расстояние от бывшего до нынешнего райцентра — 82 км, от отдаленных сел еще больше.

Недоумение вызывают и принципы, по которым нарезались районы. Так, в Киевской области вместо Броварского района появится Бориспольский, хотя в Броварах в два раза больше жителей, чем в Борисполе. Вместо Ирпенского будет Бучанский район, хотя в Ирпени больше жителей и инфраструктурных объектов: отделение полиции, суд, архив.

От Хрущева до Януковича

Украина уже имеет опыт укрупнения районов. В рамках экспериментов Никиты Хрущева в 1962 году в республике вместо существовавших 604 сельских районов создали 251 район. Реформа быстро показала неэффективность : чиновникам стало сложнее вникать в дела на местах, затруднилось взаимодействие граждан и местной власти. Уже в 1965 году районы-гиганты разделили, образовав 394 новые структуры. После этого их количество только росло.

Операция «Ликвидация» Н.С. Хрущев в одном из украинских колхозов, 1953 год Фото: РИА Новости

Снова к идее укрупнения вернулись уже в независимой Украине. При президенте Ющенко правительство задумалось о сокращении числа районов с 490 до 280. При этом Харьков, Одесса, Львов, Донецк, Днепропетровск и Запорожье должны были получить статус отдельных регионов. Инициатива вызвала большой скандал, ей сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты. Вскоре после обсуждения реформы кабинет министров Юлии Тимошенко пал.

Еще раз к теме укрупнения вернулись при президенте Януковиче. В 2013 году депутат Верховной рады Сергей Гриневецкий предложил вместо 24 областей создать восемь макрорегионов. Например, Харьковская, Сумская и Полтавская области должны были образовать Слобожанский регион, Одесская, Херсонская и Николаевская области — Причерноморский регион. «Такая модель обеспечит четкую вертикаль исполнительной власти», — уверял депутат-регионал. Но вскоре грянули акции протеста на майдане, об инициативе парламентария забыли.

«Рабочие места потеряют сотни тысяч людей»

В Киеве говорят, что реформа нужна, чтобы исполнительная власть стала эффективной и понятной. «В карте районных и межрайонных образований сегодня запутается кто угодно. Большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинаковая, а нагрузка разная», — объясняет глава правительства Денис Шмыгаль.

Сторонние наблюдатели считают, что реальная цель — оптимизация государственных услуг. Авторы преобразований не скрывают, что в районных администрациях сейчас работает 48 тыс. госслужащих, а после укрупнения их останется 14 тыс. Киевские власти подают это как «перемогу», но в действительности в поселках и городках часто просто нет другой работы. Лишившиеся должностей мелкие чиновники будут вынуждены уехать в мегаполисы.

Пострадает и социальная сфера. С советских времен за каждым районом закреплены больницы, школы, клубы, отделения полиции. Теперь всё это оказывается в подвешенном состоянии. «Под новую реформу нужно продумывать новую медицину, новую образовательную систему, новую дорожную логистику и инфраструктуру. Идет бездумное обрезание советского прошлого, которое ведет к полному уничтожению провинциальной жизни. Рабочие места потеряют сотни тысяч людей, жизнь людей в регионах ухудшится», — говорит журналистам политолог Руслан Бортник.

Дополнительный фактор — назначенные на осень местные выборы на Украине. Рейтинги «Слуги народа» и президента Зеленского снижаются, появляются опасные конкуренты. А хаос на уровне местных властей может помочь команде действующего главы государства. Не зря премьер-министр Шмыгаль требует провести укрупнение уже в этом году.

Осенний марафон

Жители нескольких украинских регионов уже выступили против преобразований. В середине июня протестовали жители Маневичского района Волынской области. Они не соглашались с объединением их района с другим и перекрыли сразу две трассы — Киев–Варшава и Луцк–Любешов. В первых числа июля дороги перекрывали жители упраздняемого Хотинского района Черновицкой области.

Не соглашаются с разделом и в Ассоциации городов Украины. В объединении говорят, что реформа грозит недоступностью публичных услуг для граждан, двоевластием и безответственностью за состояние дел на местах. Несколько акций протеста прошло у стен Верховной рады в Киеве. В ходе одной из них жители Киевской области пронесли по улицам черный гроб, символизировавший смерть Васильковского района.