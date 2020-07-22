Операция «Ликвидация»: для чего на Украине укрупняют районы
Украину ждет очередная реформа. Верховная рада решила сократить количество районов: сейчас их в стране насчитывается 490, после преобразований останется 138. Авторы инициативы утверждают, что власть на местах станет более эффективной и понятной. Сторонние наблюдатели опасаются увольнения бюджетников и хаоса перед назначенными на осень местными выборами. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях административной реорганизации.
Прощай, район
Верховная рада одобрила проект административно-территориальной реформы. Если сейчас в стране насчитывается 490 районов, то в ближайшем будущем их останется 138. «Нынешние границы районов прочертили еще в советское время, в первой половине прошлого века. Они не соответствуют современным стандартам, поэтому надо наводить порядок», — объясняет премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новые районы нарезал украинский минрегион. В ведомстве говорят, что руководствовались двумя критериями: численность населения района должна превышать 150 тыс. человек, а территория должна быть «компактной, географически целостной и неразрывной». «Карты подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и консультаций с ассоциациями и экспертной средой», — пояснили в министерстве.
Соавтор реформы, депутат рады Виталий Безгин говорит, что отдельно выбирали новые райцентры. «Учитывалось количество населения, логистика, безопасность. «Победителем» становился тот город, в котором живет свыше 10 тыс. жителей и который находится ближе к географическому центру района», — объясняет он.
Подняли Бучу
Новые карты опубликованы на специальном сайте. Несмотря на заявления политиков, нарезать районы равномерно не получилось. Диспропорции существовали и раньше, но теперь появились и вовсе монструозные территории. В Харьковском районе — 1,8 млн жителей, в Днепровском — 1,1 млн. В ряде случаев в одном районе будет жить более половины жителей региона. К примеру, в Ровненском районе будет 60% жителей одноименной области, в Черновицком — 70%.
Некоторые регионы отформатировали особенно сильно. Например, в Тернопольской области из 17 районов сделали три, в Волынской вместо 16 будет четыре. Территории новых районов будут беспрецедентно большими. Например, в Житомирской области ликвидирован Любарский район, его территорию передали Житомирскому. Расстояние от бывшего до нынешнего райцентра — 82 км, от отдаленных сел еще больше.
Недоумение вызывают и принципы, по которым нарезались районы. Так, в Киевской области вместо Броварского района появится Бориспольский, хотя в Броварах в два раза больше жителей, чем в Борисполе. Вместо Ирпенского будет Бучанский район, хотя в Ирпени больше жителей и инфраструктурных объектов: отделение полиции, суд, архив.
От Хрущева до Януковича
Украина уже имеет опыт укрупнения районов. В рамках экспериментов Никиты Хрущева в 1962 году в республике вместо существовавших 604 сельских районов создали 251 район. Реформа быстро показала неэффективность: чиновникам стало сложнее вникать в дела на местах, затруднилось взаимодействие граждан и местной власти. Уже в 1965 году районы-гиганты разделили, образовав 394 новые структуры. После этого их количество только росло.
Н.С. Хрущев в одном из украинских колхозов, 1953 год
Снова к идее укрупнения вернулись уже в независимой Украине. При президенте Ющенко правительство задумалось о сокращении числа районов с 490 до 280. При этом Харьков, Одесса, Львов, Донецк, Днепропетровск и Запорожье должны были получить статус отдельных регионов. Инициатива вызвала большой скандал, ей сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты. Вскоре после обсуждения реформы кабинет министров Юлии Тимошенко пал.
Еще раз к теме укрупнения вернулись при президенте Януковиче. В 2013 году депутат Верховной рады Сергей Гриневецкий предложил вместо 24 областей создать восемь макрорегионов. Например, Харьковская, Сумская и Полтавская области должны были образовать Слобожанский регион, Одесская, Херсонская и Николаевская области — Причерноморский регион. «Такая модель обеспечит четкую вертикаль исполнительной власти», — уверял депутат-регионал. Но вскоре грянули акции протеста на майдане, об инициативе парламентария забыли.
«Рабочие места потеряют сотни тысяч людей»
В Киеве говорят, что реформа нужна, чтобы исполнительная власть стала эффективной и понятной. «В карте районных и межрайонных образований сегодня запутается кто угодно. Большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинаковая, а нагрузка разная», — объясняет глава правительства Денис Шмыгаль.
Сторонние наблюдатели считают, что реальная цель — оптимизация государственных услуг. Авторы преобразований не скрывают, что в районных администрациях сейчас работает 48 тыс. госслужащих, а после укрупнения их останется 14 тыс. Киевские власти подают это как «перемогу», но в действительности в поселках и городках часто просто нет другой работы. Лишившиеся должностей мелкие чиновники будут вынуждены уехать в мегаполисы.
Пострадает и социальная сфера. С советских времен за каждым районом закреплены больницы, школы, клубы, отделения полиции. Теперь всё это оказывается в подвешенном состоянии. «Под новую реформу нужно продумывать новую медицину, новую образовательную систему, новую дорожную логистику и инфраструктуру. Идет бездумное обрезание советского прошлого, которое ведет к полному уничтожению провинциальной жизни. Рабочие места потеряют сотни тысяч людей, жизнь людей в регионах ухудшится», — говорит журналистам политолог Руслан Бортник.
Дополнительный фактор — назначенные на осень местные выборы на Украине. Рейтинги «Слуги народа» и президента Зеленского снижаются, появляются опасные конкуренты. А хаос на уровне местных властей может помочь команде действующего главы государства. Не зря премьер-министр Шмыгаль требует провести укрупнение уже в этом году.
Осенний марафон
Жители нескольких украинских регионов уже выступили против преобразований. В середине июня протестовали жители Маневичского района Волынской области. Они не соглашались с объединением их района с другим и перекрыли сразу две трассы — Киев–Варшава и Луцк–Любешов. В первых числа июля дороги перекрывали жители упраздняемого Хотинского района Черновицкой области.
Не соглашаются с разделом и в Ассоциации городов Украины. В объединении говорят, что реформа грозит недоступностью публичных услуг для граждан, двоевластием и безответственностью за состояние дел на местах. Несколько акций протеста прошло у стен Верховной рады в Киеве. В ходе одной из них жители Киевской области пронесли по улицам черный гроб, символизировавший смерть Васильковского района.
Эксперты говорят, что тема укрупнения будет катализатором протестной активности нынешней осенью. Украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с «Известиями» подчеркивает, что местные элиты, уволенные чиновники могут стать проблемой для Киева. Аналитик Андрей Золотарев сравнивает нынешние преобразования с медицинской реформой. «В данном случае также просматривается желание оптимизировать бюджетные расходы. Думаю, акции протеста будут всё масштабнее», — отмечает эксперт.