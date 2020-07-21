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Дома лучше: лишь треть российских компаний вернулась в офисы

Бизнесменам сложно обеспечить безопасность сотрудников и жалко денег, потраченных на организацию удаленной работы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дома лучше: лишь треть российских компаний вернулась в офисы
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2020-07-21 17:26:25
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Полностью вернулись в офисы сотрудники только 32% российских компаний, перешедших на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Это показало исследование сервиса hh.ru, проведенное по просьбе «Известий». Эксперты поясняют: бизнесмены не спешат возвращаться к стандартному формату, поскольку обеспечение безопасности персонала требует дополнительных финансовых вливаний. Кроме того, большинство фирм уже отладили все процессы на удаленке.

Неспешный процесс

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В целом возвращение в офисы началось в 76% компаний, показал опрос hh.ru. Это число складывается из 32% фирм, где на рабочие места вернулись все сотрудники, и 44% организаций, пока не завершивших этот процесс. Среди последних 21% представителей работодателей утверждает, что успели вернуть менее четверти персонала. 26% заявили, что в офис теперь ходят от 25% до 50% сотрудников. Почти треть сообщили, что вернули от 50% до 75% сотрудников, 21% — вывел в офис от 75% до 99% коллектива.

В 13% компаний рассказали, что возвращать сотрудников в офисы еще не начали, но планируют. В 9% фирм переход к обычному формату работы отложен на неопределенный срок. В остальных организациях заявили, что решили полностью перейти на удаленный формат работы и возвращаться в офисы не планируют.

Удаленка_1
Пустой офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Опрос проводился с 7 по 20 июля среди представителей порядка 100 работодателей со всей стране. Среди них 44% полностью переводили на удалённую работу всех сотрудников, 52% — лишь часть штата, в остальных 4% дистанционный труд не практиковали.

Отметим, что возвращение сотрудников в офисы накладывает на работодателя дополнительные обязанности. Рекомендации Роспотребнадзора предписывают: руководство в том числе должно обеспечить персонал на местах масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками. Также следует создать возможность для соблюдения социальной дистанции, ограничив число людей в помещении (например, на 100 кв. м — не более 10 человек). Для этого можно трудиться в несколько смен, а в столовую ходить по графику, предлагается в материалах Роспотребнадзора. Также рекомендации ведомства обязывают работодателей дезинфицировать все контактные поверхности каждые 2–4 часа. Раз в четыре часа предписано осматривать работников и измерять им температуру.

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Большинство работодателей не форсируют возвращение сотрудников в офисы, подтвердил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Среди причин — и опасения по поводу распространения инфекции в компании, и сложности с организацией безопасного пространства, где возможно обеспечить социальную дистанцию, измерение температуры у сотрудников и соблюдение других мер, пояснил специалист. Кроме того, есть и экономические причины.

Многие фирмы вложились в обеспечение удаленной работы. Я сейчас говорю не о покупке техники, а в первую очередь о лицензиях на дополнительные программы, корпоративные информационные системы, обеспечение цифровой безопасности. Когда деньги уже потрачены, сложно отказываться от устоявшегося режима работы. Кроме того, с возвращением в офисы у работодателя вырастут расходы на электроэнергию и другие коммунальные услуги, поэтому стимулов спешить нет, — пояснил Федор Прокопов.

Удаленка_2
Пустой офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По его мнению, полноценного и массового возвращения к обычной работе можно ожидать к осени. К этому времени большинство сотрудников еще и приедет из отпусков, обратил внимание специалист. Иными словами, если в офис не будут выходить вернувшиеся из других регионов люди, риск распространения коронавирусной инфекции снизится, заметил Федор Прокопов.

Немаловажную роль в изменении режима работы играют и психологические барьеры, отметила, в свою очередь, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Перейти в обычный формат труда после нескольких месяцев удаленной работы для некоторых очень сложно, и поэтому компании разрабатывают планы постепенного возврата к прежнему режиму. Это дает возможность снизить напряженность и поддержать нормальный психологический климат в коллективе, — сказала эксперт.

Любопытно, что пока не сбываются прогнозы о массовом переходе на удаленную работу в постоянном режиме, отметила она. Видимо, российский рынок труда к этому еще не готов, подытожила Людмила Иванова-Швец.

Удаленка_3
Работа из дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В конце мая в каждой шестой компании сообщали о планах оставить на удаленной работе часть своего коллектива даже после снятия ограничений, писали «Известия». Только в 8% фирм были готовы кардинально изменить облик офиса: переоборудовать рабочее пространство, установить специальные перегородки и нанести разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию.

Также представителям работодателей в конце весны задали вопрос о том, когда, по их мнению, уже точно можно будет вернуться к обычному режиму работы. Наиболее популярным стал вариант «к середине лета» — за него проголосовали 34% респондентов. На втором месте был ответ «осенью» (19%), на третьем — «к концу лета» (18%), на четвертом — «к концу мая» (16%). 14%, выбравших вариант «другое», чаще всего отмечали, что смогут вернуться к обычному режиму не раньше чем в конце этого года.

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