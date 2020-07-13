Сложности перехода: удаленкой недовольно более трети сотрудников

Переход на удаленку негативно сказался на работе примерно трети компаний — так считают 25% руководителей и 35% сотрудников. Главными проблемами, возникающими на дистанционной работе, россияне назвали сложности во взаимодействии с коллегами, отсутствие морального настроя и отвлекающие факторы дома. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС «Особенности удаленной занятости в марте–июне 2020 г. в России». При этом на удаленку перешли лишь 20% работников с общесемейным доходом около 10 тыс. рублей, тогда как среди опрошенных с доходом более 120 тыс. рублей таковых оказалась около 60%. Несмотря на прогнозы, которые эксперты делали во время периода самоизоляции, рынок труда изменился несильно — в возможность окончательного перевода части или большинства работников на удаленный режим верят лишь 14%.

Дети и документы

Снижение качества организации работы при переходе на удаленный режим отметили более трети (35%) сотрудников российских компаний, говорится в исследовании РАНХиГС. Улучшение увидели лишь 6% респондентов. Четверть (25%) работодателей уверена, что подчиненные стали хуже выполнять задания. Положительно на вопрос о повышении эффективности исполнения поручений ответили только 7% руководителей.

— Проблем достаточно. Можно назвать и плохой интернет или компьютер дома, и отвлекающие факторы. Неизбежно возникают бытовые сложности, у многих есть дети, — рассказала «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. — Кроме того, достижение производственной цели, которая есть у каждого работодателя, — это всегда результат командной работы. А когда сотрудники разрознены, изолированы друг от друга, этот процесс начинает страдать.

Среди сложностей, которые возникли при переходе на удаленный режим, 31% респондентов действительно выделил сложности с концентрацией: людей отвлекали от работы домашние дела и члены семьи. 33% оказались недовольны потерей доступа к внутренней документации и базам данных, а еще 30% опрошенных испытывали трудности при общении с коллегами и клиентами.

— Переход на удаленку сказался негативно прежде всего на первом этапе — и для компаний, и для сотрудников ситуация была новой. Если раньше речь шла о том, что дистанционно работает незначительная часть сотрудников, то в марте компаниям пришлось стремительно переводить ключевые бизнес-процессы в удаленный формат, — подчеркнул представитель сервиса по поиску работы SuperJob Константин Тихов.

Спустя месяц, по его словам, большинство работодателей и работников адаптировались, однако легче всего переход на дистанционный режим дался цифровизированным компаниям.

— Чем технологичнее компания, тем быстрее и проще ей было переходить на удаленку, — пояснил Константин Тихов.

Рынок в раздумьях

Согласно результатам мониторинга, на дистанционную работу перешли в первую очередь работники сфер образования, науки, информационных технологий, связи, финансовой и страховой деятельности, культуры, спорта и организации досуга. Ниже всего доля перешедших на удаленную занятость оказалась среди сотрудников силовых структур, здравоохранения, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Переход на дистанционный режим работы оказался связан и с уровнем заработной платы. Лишь 20% работающих респондентов с общесемейным доходом около 10 тыс. рублей перешли на удаленную занятость, тогда как у участников исследования с доходом на уровне более 120 тыс. рублей доля таковых оказалась около 60%.

В процессе перевода на удаленку зарплаты многих граждан упали, а рабочее время увеличилось, считает Любовь Храпылина. Это отчасти подтверждают результаты исследования: почти половина опрошенных (44%) отметили, что стали работать дольше, 28% разницы в графике не заметили, 24% сообщили, что начали трудиться меньше.

Что касается предпочитаемого режима на будущее, работать удаленно на постоянной основе готовы лишь 10% россиян. Больше половины (55%) предпочли бы частичную дистанционку, а 33% хотят исполнять свои обязанности только в офисе. В возможность окончательного перевода части или большинства работников на удаленный режим верят 14% работающих респондентов.

— Пока структура рынка в стадии замирания. Неясно, в какую сторону начнется движение. Одна из основных категорий — малые и индивидуальные предприятия — приостановила работу и еще не решила, куда им двигаться, — пояснила Любовь Храпылина.

Делать прогнозы преждевременно, согласна и научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова.

— Сейчас работодателям предстоит оценить перспективность дистанционного формата. Нормой может стать частичная удаленная занятость, например когда сотрудник часть недели работает из дома. Особенно это актуально для молодежи, — сказала она.

А вот аналитики SuperJob считают, что значительная часть рынка все же планирует продолжить работу удаленно на постоянной основе, отметил представитель компании Константин Тихов.

— В связи с чем мы прогнозируем рост интереса к коворкингам в спальных районах. Это позволит сотрудникам экономить время и деньги на проезд, а компаниям — на аренде и обслуживании офиса, — объяснил эксперт.

Однако переход на дистанционку может обернуться для работодателей головной болью, подчеркнула Риорита Колосова. Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, на сотрудников, которые выполняют свои обязанности из дома, распространяются обычные правила охраны труда. Это значит, например, что администрация должна предоставить работнику технику, а полученная в рабочее время травма будет считаться производственной. Эти поправки нуждаются в серьезных доработках, уверена эксперт.

Исследование проводилось на основании онлайн-опроса пользователей Facebook в середине июня текущего года. В выборку попали ответы более 2 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в России