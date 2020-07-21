Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В Москве с 1 августа изменятся правила проезда грузовиков
Мир
Кабмин Великобритании заявил об отсутствии доказательств «широкого» вмешательства России
Экономика
Дегтярев назвал экономические показатели Хабаровского края тревожными
Общество
Количество июльских осадков в Москве превысило месячную норму
Мир
Зеленский взял на контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке

В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Сложности перехода: удаленкой недовольно более трети сотрудников
44% россиян отметили, что в дистанционном формате стали работать дольше

Документом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Также проектом закона ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников.

В действующей редакции закона уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или решение гендиректора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по нормам Трудового кодекса. На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства.

Законопроект о регулировании удаленной работы был внесен в Госдуму председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов в июне, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020