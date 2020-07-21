В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Документом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Также проектом закона ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников.

В действующей редакции закона уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или решение гендиректора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по нормам Трудового кодекса. На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства.

Законопроект о регулировании удаленной работы был внесен в Госдуму председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов в июне, пишет «Газета.ру».