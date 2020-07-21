Главы МИД России и Египта обсудили кризис в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности кризис в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа во вторник, 21 июля.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили безальтернативность решений Берлинской конференции по урегулированию ситуации.

«Подчеркнуто значение Каирской декларации от 6 июня с.г. для продвижения ключевых принципов Берлинского процесса с целью организации инклюзивного межливийского диалога по выработке договоренностей о постконфликтном обустройстве Ливии на основе баланса интересов трех исторических регионов страны», — подчеркнули в пресс-службе.

Ливия охвачена вооруженными конфликтами с момента свержения и убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. В 2015 году в городе Схират при поддержке ООН прошли межливийские переговоры, по итогам которых было принято решение о создании правительства национального согласия (ПНС).

Вместе с тем в городе Тобрук на востоке Ливии остался избранный ливийцами парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Таким образом в стране установилось двоевластие. Востоком страны управляет Хафтар. Запад, в том числе столица Триполи, находится под властью ПНС Файеза Сарраджа.

4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».

В январе этого года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Однако 27 апреля Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным. По его словам, народ Ливии откликнулся на его призыв разорвать Схиратское соглашение, так как оно привело к расколу страны.

6 июня египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что на встрече в Каире с Хафтаром и главой палаты представителей Агилой Салехом удалось договориться о прекращении огня с шести часов утра 8 июня.

В Высшем госсовете и ПНС Ливии, в свою очередь, отвергли эти договоренности, заявив, что будут придерживаться только соглашения, достигнутого в Схирате, и документов на его основе.

21 июня Фаттах ас-Сиси призвал армию страны быть готовой к вторжению в Ливию. По его словам, любое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность. Страна имеет право защищаться после получения «прямых угроз» от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», подчеркнул египетский лидер.

Почти через месяц, 20 июля, парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами страны.

Решение приняли через несколько дней после того, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с лидерами ливийских племен в Каире, где они призвали вооруженные силы Египта «вмешаться, чтобы защитить национальную безопасность Ливии и Египта».