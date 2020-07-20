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Парламент Египта разрешил возможную отправку военных за пределы страны

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Фото: ТАSS/DPA/Lobna Tarek
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Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила газета Ahram.

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В заседании участвовали 510 депутатов. Решение приняли через несколько дней после того, как президент Египта Абдель-Фаттах эс-Сиси встретился с лидерами ливийских племен в Каире, где они призвали вооруженные силы Египта «вмешаться, чтобы защитить национальную безопасность Ливии и Египта».

Как отмечается в публикации, парламент Египта разрешил президенту направить войска в Ливию на фоне расширения поддерживаемого Турцией правительства национального согласия (ПНС), которое заставило боевиков захватить ключевой прибрежный город Сирт. Каир считает этом серьезной угрозой своей национальной безопасности.

Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

16 июля Москва призвала стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка напряженности и соблюдать режим прекращения огня.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжаются вооруженные конфликты. На востоке страны заседает избранный народом парламент Хафтара, а на западе, в Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.

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