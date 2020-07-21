Каждый недополучил свое: как Евросоюзу удалось согласовать бюджет

На пятый день саммита страны ЕС достигли соглашения по антикризисному бюджету. Спор между государствами «скупой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция) и «южными» европейцами закончился историческим консенсусом. Объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии остался на уровне €750 млрд, однако сумма, выделяемая на гранты наиболее пострадавшим от COVID-19 странам, снизилась с предполагаемых €500 млрд до €390 млрд . Такая расстановка подкупила «четверку». Как рассказали «Известиям» депутаты Европарламента (ЕП), баланс между кредитами и безвозмездной помощью должен был стать основой фонда восстановления ЕС. Впрочем, на этом «денежные» споры внутри союза не закончатся.

Скупой платит со скидкой

После четырех дней неудачных переговоров саммит ЕС все-таки закончился принятием общего решения. 21 июля в 5:15 главы европейских государств и правительств встретились снова и согласовали за 15 минут самый большой финансовый пакет в истории ЕС.

— Мы добились успеха. Европа сильна и сплоченна, — заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед прессой.

Принятый бюджетный план на период с 2021 по 2027 год составляет €1,074 трлн. Для борьбы с экономическими последствиями пандемии будет создан отдельный внебюджетный фонд под названием «ЕС нового поколения» в размере €750 млрд. Из них €390 млрд пойдут на безвозмездные гранты, €360 млрд — на кредиты . Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года. Впервые в истории союза предусмотрены масштабные заимствования на финансовых рынках от лица ЕС, которые должны будут погашаться всеми членами.

м1 Саммит лидеров европейских стран в штаб-квартире в ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS/Francois Lenoir

— Новый фонд ЕС — знаменательное событие . Он устанавливает принцип, согласно которому институты Евросоюза не полагаются в своих ресурсах исключительно на государства, входящие в объединение, он также дает конкретные доказательства солидарности внутри европейских границ, — заявил «Известиям» эксперт клуба «Валдай», доцент факультета социологии и Школы международных исследований и директор Центра имени Жана Монне университета Тренто (Италия) Винсент Делла Сала.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал соглашение «историческим днем для Европы», однако, чтобы до него добраться, странам пришлось пройти через ожесточенные дискуссии.

Так называемая «скупая четверка» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция) выступала резко против безвозмездной поддержки в виде субсидий для «южных» стран ЕС, которые пострадали от пандемии в большей степени . Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого итальянские и испанские лидеры назвали Господином Нет, не только предложил урезать выплаты пострадавшим от COVID-19 членам ЕС, но и настаивал на праве вето. По его замыслу, если получатель субсидий был бы замечен в нарушении норм правового государства, ему можно было бы перекрыть финансовый кислород.

— Мы должны реагировать сообща на то, что финансовая помощь предоставляется странам — членам ЕС на строгих условиях, в то время как Турции щедро дают миллионы евро, — заявил «Известиям» депутат ЕП от Греции Иоаннис Лагос.

м2 Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на видеоконференции по окончании саммита стран ЕС Фото: REUTERS/John Thys

Еще на майском саммите канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон пошли на уступки «четверке» и предложили сократить размер субсидий до €500 млрд. В ходе этой встречи президент Пятой республики отметил, что €400 млрд — «красная цена». Однако на заключительном саммите сила франко-германской оси не смогла до конца сопротивляться давлению «скупых» стран. Согласно новому плану, сумма снизилась до €390 млрд.

— Сокращение станет «кормом» для евроскептических партий в ЕС, которые будут утверждать, что фонд восстановления демонстрирует отнюдь не солидарность, — отметил в беседе с «Известиями» Винсент Делла Сала.

К тому же «скупой четверке» теперь предоставляют увеличенную скидку на взносы из-за того, что их требование остановиться на €350 млрд превысили на 11,43% . По данным Tagesschau, скидка для Австрии увеличена почти в два раза, с €237 млн до €567 млн.

Новый облик ЕС

Несмотря на очевидный успех переговоров для «четверки», южане всё же остались довольны. Италия получит 28% из фонда восстановления экономики (€209 млрд из €750 млрд). При этом €81 млрд в виде субсидий и €127 млрд в форме займа.

— Мы получили возможность вновь запустить Италию, изменить облик нашей страны, — заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

м3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano

Премьер Испании Педро Санчес выступал решительно против механизма надзора, о котором говорил его коллега из Нидерландов, однако ему пришлось идти на уступки, чтобы спасти страну от краха. В окончательной версии соглашения предусмотрена процедура «экстренного перерыва». Это значит, что государства-члены могут попросить пересмотреть, как расходуются деньги. Тем не менее по итогам переговоров стало известно, что Испания получит около €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС, а это более 11% ВВП королевства. При этом €72,7 млрд будут выделены в виде безвозмездных грантов.

— Это великое соглашение для Европы и для Испании. Не сомневайтесь, сегодня была написана одна из самых ярких страниц в истории Евросоюза, — радовался после саммита Педро Санчес.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы всё еще есть мужество и воображение, чтобы мыслить масштабно . Она также назвала итог встречи историческим моментом для Старого Света, которому удалось найти «мощный» ответ после напряженной борьбы с COVID-19.

По мнению Винсента Делла Сала, в соглашении «ЕС будущего поколения» есть что-то для всех — каждому есть чему обрадоваться, но и каждый получил не всё, на что рассчитывал.

м4 Один из закрывшихся баров в Мадриде, Испания Фото: REUTERS/Susana Vera

— Пакет восстановления демонстрирует способность ЕС действовать и его преимущества для государств-членов. Важно, чтобы это помогло регионам, наиболее пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией, поскольку его полное влияние на экономику еще не известно, — заявил «Известиям» депутат ЕП от Финляндии Ээро Хейнялуома.

Депутат также отметил, что крайне важен баланс между кредитами и грантами. По его мнению, пакет восстановления вместе с новой финансовой структурой должен поддержать рост и инвестиции, особенно в цифровой и зеленый переход.