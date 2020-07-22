Курс на квалификацию: в РПЛ разыграют последнюю квоту в Лигу чемпионов

В среду завершится чемпионат России по футболу сезона-2019/20. Растянувшийся из-за коронавируса турнир, переживший летом массу «ковидных» приключений — заражения футболистов, отмены и переносы матчей, — все-таки удастся доиграть до конца. Матчи последнего 30-го тура стартуют в 19:00.

В этом розыгрыше уже почти нет интриги. Петербургский «Зенит» стал чемпионом еще в 26-м туре. «Локомотив» обеспечил себе второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов после того, как в воскресенье его главный конкурент — «Краснодар» — проиграл дома московскому «Динамо» (0:2) в перенесенной встрече 23-го тура.

Главные неудачники и участники еврокубков также относительно понятны. Из РПЛ вылетает «Оренбург» и, возможно, самарские «Крылья Советов». Судьба последних зависит от решения «Химок», завоевавших право играть в премьер-лиге благодаря второму месту в ФНЛ.

Если они все-таки заявятся в РПЛ, то «Крылья» отправятся в дивизион ниже. В противном случае они останутся в элите, даже заняв предпоследнее 15-е место, которое всегда означало прямой вылет. При этом «Химкам» в субботу еще играть в финале Кубка России. В случае победы они получат возможность принять участие в Лиге Европы. Если же там победит «Зенит», то последняя путевка в еврокубки достанется шестому месту в чемпионате, которое уже обеспечило себе «Динамо».

С остальными участниками еврокубков полная ясность уже наступила. Помимо «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» это ЦСКА и «Ростов». Единственной интригой тура будет то, в каком порядке последние три клуба закончат сезон.

Лига чемпионов

«Краснодар» и ЦСКА бьются за третье место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Выход туда дает шанс побороться за участие в групповом этапе турнира и жирный бонус в размере не менее €20 млн.

Сейчас армейцы отстают от «быков» на два очка. Но если выиграют в последнем туре, а конкурент потеряет баллы, то отвоюют у него третью строчку. «Краснодару» предстоит встречаться дома с грозненским «Ахматом». А ЦСКА примет на своем поле «Тамбов».

Оба гостя уже решили свои задачи. И «Ахмат», и «Тамбов» избежали вылета в ФНЛ, а на большее в концовке сезона они рассчитывать не могли. При этом не исключено, что их футболисты дадут бой лидерам. В частности, в понедельник спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в клубе рассматривают вариант выплатить команде двойные премиальные в случае успешной игры против ЦСКА.

— Я бы не стал исключать фактор неожиданности в обеих встречах, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что «Краснодар» и ЦСКА выиграют свои матчи и останутся на нынешних местах, — поделился с «Известиями» экс-полузащитник армейцев и грозненского «Терека» Дмитрий Хомуха. — Тем более руководители «Тамбова» уже заявляют, что рассматривают вариант с двойными премиальными для своей команды в случае успешной игры в последнем туре. Это хорошая мотивация для любого футболиста, ради которой игроки будут биться против ЦСКА даже при том, что свою задачу — остаться в премьер-лиге — уже решили. Так что армейцам будет непросто. Но и «Ахмат» во встрече с «Краснодаром» раньше времени хоронить нельзя. Грозненцы уже избежали вылета, но они всегда выходят на поле максимально заряженными. И на фоне проблем своего соперника могут побороться за очки.

ЦСКА после паузы на коронавирус плохо провел первые матчи. Домашний разгром от «Зенита» (0:4) обернулся заявлением об уходе главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. Клуб не принял его отставку, но неделю игроки тренировались под руководством ассистировавшего белорусу Сергея Овчинникова и играли под его началом матч с «Динамо» (0:0). В итоге ЦСКА убедил Гончаренко не уходить, и с его возвращением команда сумела улучшить результаты. Правда, осечки в последних турах не позволили ей побороться с «Локомотивом» за второе место, но шансы обойти «Краснодар» еще остаются.

«Быки» провалили нынешнее лето, выиграв на поле лишь один матч. Они не воспользовались осечками «Локо», а сейчас могут упустить и третье место.

— Уже не первый раз «Краснодар» неудачно проводит концовку сезона и упускает возможность попасть в Лигу чемпионов, — продолжил Дмитрий Хомуха. — Трудно сказать, с чем это связано, но после паузы результаты команды оставляют желать лучшего. Учитывая то, что им не очень удаются решающие игры, не исключаю потери очков и с «Ахматом».

Лига Европы

Впрочем, ЦСКА не только из-за гонки с «Краснодаром» надо побеждать «Тамбов». Армейцам еще желательно удержать четвертое место, с которого их может сдвинуть «Ростов». Сейчас донской клуб отстает от красно-синих на два очка и опередит их, если обыграет дома «Зенит», а ЦСКА не справится с тамбовчанами.

В случае победы «Зенита» в Кубке России четвертое место в чемпионате даст его обладателю прямую путевку в групповой этап Лиги Европы и освободит его от матчей квалификационных стадий турнира.

— Попасть сразу в групповой этап будет важно со многих точек зрения, в первую очередь календарной, — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Летние игры квалификации еврокубков и в обычные годы создают трудности входящим в сезон коллективам, поэтому каждый хочет их избежать, попав в группу напрямую. А уж сейчас, когда из-за пандемии календарь соревнований сдвинут и максимально уплотнен, особенно важно не усложнять себе график и получить как можно больше времени для восстановления.

«Ростов» уходил на коронавирусную паузу одним из претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Но из-за эпидемии команда была вынуждена играть молодежью на выезде с «Сочи», что закончилось разгромом 1:10. Далее подопечные Валерия Карпина одержали лишь одну победу и лишились шансов на место в первой тройке, однако обеспечили себе как минимум попадание в пятерку.

— Команда наверняка попытается громко хлопнуть дверью в конце сезона, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко. — Обыграть дома чемпиона и при удачном стечении обстоятельств отобрать у ЦСКА четвертое место было бы хорошим прощанием с болельщиками до следующего чемпионата и реабилитацией за летние неудачи. Учитывая умение Карпина мотивировать игроков и наличие у него квалифицированных исполнителей, есть хорошие шансы обыграть «Зенит», который уже решил все свои задачи в турнире и сейчас больше думает о кубковом финале.

Также в последний день чемпионата екатеринбургский «Урал» сыграет дома с «Локомотивом», «Динамо» примет у себя «Оренбург», казанский «Рубин» встретится на своем поле с московским «Спартаком», а матч «Крыльев Советов» с «Сочи» отменен из-за вспышки коронавируса в рядах южного клуба.