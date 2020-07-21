«Мы доказали, что соответствуем премьер-лиге»

В субботу 25 июля в Екатеринбурге состоится финал Кубка России между победителем нынешнего сезона РПЛ петербургским «Зенитом» и занявшими второе место по итогам турнира в ФНЛ «Химками». Подмосковный коллектив в воскресенье в том же Екатеринбурге сенсационно обыграл в полуфинале хозяев поля местный «Урал» (3:1), не дав этой команде провести решающую встречу на своем стадионе.

При этом химчане уже два месяца находятся в подвешенном состоянии. Второе место в ФНЛ дает им право на прямое попадание в РПЛ. Однако до сих пор неизвестно, готов ли клуб к повышению в классе. Информация постоянно менялась. Сообщалось, что с нынешним бюджетом «Химкам» невозможно играть в элите, потом утверждалось, что деньги появятся, а в последние недели были разговоры, что и уже имеющихся средств хватает для РПЛ.

Окончательная ясность должна появиться в ближайшее время. В интервью «Известиям» нападающий «Химок» Владимир Дядюн поделился мнением о постоянно меняющейся ситуации вокруг премьер-лиги, рассказал, как шла подготовка к матчу с «Уралом», и пообещал дать бой «Зениту» в финале.

— В отличие от «Урала» «Химки» с марта не играли официальные матчи — только тренировки и контрольные игры. Почему отсутствие практики не сказалось на вас в Екатеринбурге?

— Мы спокойно и размеренно готовились к полуфиналу. У нас было время на подготовку к конкретной встрече, что компенсировало отсутствие практики. К тому же мы знали, что у футболистов «Урала» был напряженный график. Они играют в режиме через два дня на третий, поэтому, сколько бы сил у них ни было, усталость всё равно накопилась. И мы как раз рассчитывали на свою свежесть, мощь и командные действия. Мы очень хотели этой победы. И пошли ради нее на многое.

— Например?

— Мы месяц сидели в закрытом режиме в Кратово (база футбольного клуба «Сатурн» из Раменского. — «Известия»). Сделали это во избежание ЧП, чтобы никто, не дай Бог, не заразился. Но пошли на эти жертвы ради одной игры. И нам не хотелось после такого уехать из Екатеринбурга ни с чем. Об этом нам и тренер говорил, повторяя, что «Химкам» обязательно нужен этот финал. В этом настрое и было наше преимущество. Но согласен и с вами, что отсутствие игровой практики могло сказаться. Мы почти не участвовали в официальных матчах в нынешнем году — только несколько встреч в марте. Тем не менее хорошо, что реализовали свои возможности, сыграли на свежести и не дали ничего сделать «Уралу».

— Ощущалось, что после простоя не так чувствуете мяч?

— Наоборот, в первом тайме у нас получались все контратаки. И мы более-менее их использовали. Были уверены в себе и партнерах по команде. Понимали, что выходим единым коллективом и сыграем на пределе своих возможностей. Здорово, что в итоге у нас всё получилось, реализовали свои моменты и почти не допустили ошибок в обороне.

— Сложно было выдержать месяц изоляции в Кратово?

— Психологически это было тяжело. Месяц безвылазно сидеть на базе не очень хотелось. Но это нужно было сделать во избежание рисков. И нам руководство и тренеры сказали: «Ребят, надо потерпеть». Что тут поделать? На кону был финал Кубка России, поэтому мы согласились и терпели. Поддерживали командный дух и положительные эмоции, чтобы продержаться этот месяц и полностью отработать весь тренировочный процесс. Поэтому хорошо, что закрылись перед таким важным матчем.

— Такого длительного пребывания на базе у вас в карьере еще не было?

— Однозначно, это самый длинный сбор у меня. Первый такой опыт. И никому не пожелаю его повторить. Потому что это не просто сбор, когда ты между тренировками и командными собраниями можешь выйти за пределы базы и прогуляться. В Кратово мы были полностью изолированы. И пережить это было крайне сложно.

— Получается, прочувствовали, как готовились футболисты советского поколения, которых могли неделями держать на базе?

— Получается так. Правда, сейчас готовились более грамотно. Говорят, раньше их заставляли бегать на длинные дистанции, давали слишком серьезные нагрузки. А сейчас, наверное, нас лучше готовили.

— Как команде удалось убрать из головы мысли о неопределенности с выходом или невыходом «Химок» в премьер-лигу?

— Ну послушайте, мы уже просто все устали от этой неопределенности. Самим смешно. Мы каждые сутки успеваем днем порадоваться выходу в премьер-лигу, а к вечеру расстроиться из-за того, что там не окажемся. Грубо говоря, тоже узнаем обо всем в новостях. Я знаю, что руководители «Химок» хотят в РПЛ. И мы хотим. Думаю, в матче с «Уралом» все показали, насколько это для нас важно. И что это заслужили и мы, и наши болельщики. Футбольная составляющая должна быть превыше всего. Поэтому надеюсь, что не будет никаких помех при входе клуба в РПЛ. Всё должно прийти к логическому завершению и нашему попаданию туда. К этому готовы и команда, и стадион, и наши поклонники.

— Понимали, что в полуфинале с «Уралом» во многом придется доказывать всем, что ваша команда достойна премьер-лиги?

— Футбол — это такой продукт, который надо показывать лицом. И ты можешь говорить что угодно, но нужно всё решать на футбольном поле. И здорово, что в итоге удалось победить «Урал» и доказать, что соответствуем премьер-лиге.

— «Зенит» для вас менее удобный соперник в финале, чем мог быть «Спартак»?

— Мы из ФНЛ. Кто для нас может быть удобен? Нам приятно играть в финале с любым соперником. В любом случае, сделаем все для победы и завоевания трофея.

— Теперь опять запретесь на базе?

— Пока еще окончательно это не решено, но, думаю, так и сделаем. Нас поберегут, чтобы нормально подготовились к финалу. Тем более до него осталось всего пять дней.