К золотому дублю: «Зенит» приблизился ко второму трофею в сезоне

Петербургский «Зенит» находится в шаге от второго в истории золотого дубля — победе в чемпионате и Кубке России в течение одного сезона. Один из решающих матчей в борьбе за второй трофей подопечные Сергея Семака выиграли в воскресенье вечером. В полуфинале сине-бело-голубые одолели на своем поле московский «Спартак» со счетом 2:1. В финале питерцы встретятся с «Химками», переигравшими на выезде «Урал» (3:1). Решающий матч состоится в Екатеринбурге 25 июля. Ранее «Зенит» досрочно, за четыре тура до конца сезона, завоевал золотые медали чемпионата России.

«Зенит» — «Спартак»

Встречу в Санкт-Петербурге футбольная публика ждала еще с весны: давно на такой стадии Кубка не встречались столь принципиальные противники. К тому же этот полуфинал предваряло множество скандалов.

Сначала многих возмутил выбор места его проведения. Дело в том, что РФС не прописал конечных критериев, по которым определяется хозяин матча. В итоге игру решили проводить в Санкт-Петербурге, что в жесткой форме раскритиковал владелец «Спартака» Леонид Федун и болельщики красно-белых.

Далее шутка генерального директора «Зенита» Александра Медведева обернулась штрафом по итогам заседания комитета по этике РФС. Инцидент случился во время празднования чемпионства клуба, когда в раздевалке перед камерами капитан команды Артем Дзюба в шутку изобразил половой акт с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Это вызвало большой резонанс в интернете, а Медведев заявил, что оба форварда изображали то, что «Зенит» сделает со «Спартаком» в полуфинале. Руководство «Спартака» ответило письмом в РФС с требованием дать оценку высказыванию.

Наконец, в летних матчах красно-белые постоянно жаловались на судейство. А в среду, после игры с «Ахматом» (3:0) Леонид Федун предложил запустить в соцчетях хэштэг #СудитеСпартакКакЗенит — в этом случае, заявил он, «Спартак» будет чемпионом.

В общем, обстановка была накалена до предела еще до матча. Как и ожидалось, тема судейства всплыла и во время воскресной встречи. Тем более, главным арбитром был назначен Сергей Иванов — одиозный в глазах красно-белых рефери. Неделю назад его критиковали за решение не дать пенальти в пользу «Спартака» во время выездной игры с «Сочи» (0:1). Ранее, осенью 2016 года, обслуживая игру москвичей против «Зенита» (2:4) в Питере, судья из Ростова-на-Дону допустил несколько ошибок и был отстранен на длительное время, а возглавлявший тогда департамент судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов покинул свой пост.

Уже в первом тайме вызвал споры пенальти в ворота «Спартака», реализованный Артемом Дзюбой. После матча Федун назвал его выдуманным. Также в двух эпизодах, по мнению экспертов, можно было назначить одиннадцатиметровый в ворота «Зенита», но его даже не стали просматривать в VAR.

В первой половине встречи «Спартак» смог даже в этих условиях оказать питерцам сопротивление и ближе к перерыву сравнял счет. Причем в одном случае после просмотра повтора арбитр отменил гол Самуэля Жиго, зафиксировав офсайд. Это был редкий эпизод, по которому к судьям не было вопросов. Но тут же Александр Соболев сумел чисто переправить мяч головой в ворота Михаила Кержакова.

Однако еще до конца первого тайма «Зенит» вновь вышел вперед — отличился Далер Кузяев. После перерыва «Спартак» владел территориальным преимуществом, но казалось, питерцы осознанно отходят к своим воротам, удерживая счет. Красно-белые имели пару неплохих эпизодов, чтобы восстановить равновесие, но в целом хозяева уверенно довели встречу до победы.

Таким образом «Спартак» лишился шансов попасть в еврокубки на следующий сезон. Изначально с учетом неудач в чемпионате красно-белые могли сделать это через Кубок — в национальном первенстве они потеряли возможность выйти на необходимое шестое место, так как занимающее его московское «Динамо» в воскресенье обыграло на выезде «Краснодар» (1:0) и за тур до конца стало недосягаемым для спартаковцев.

— Из того, что я видел на протяжении матча, результат закономерен. Конечно, в футболе бывает всякое. В том числе и ситуации, когда одна команда доминирует, создает моменты, а другая забивает и выигрывает, — заявил «Известиям» экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко. — Но сегодня был не тот случай. Возможно, забей «Спартак» первым, все могло получиться по-другому. Впрочем, ключевым моментом стало то, как «Зенит» быстро забил второй гол, когда дал сравнять счет. При ничейном счете ситуация могла развернуться в какую угодно сторону. Да и во втором тайме был момент у Соболева, когда он пробил мимо и не смог сделать счет 2:2. Но это все-таки частные случаи. В целом «Зенит» вел игру и заслуженно вышел в финал, хотя красно-белые молодцы, бились до конца и постарались забыть о своих проблемах в чемпионате.

«Урал» — «Химки»

Екатеринбургский клуб казался фаворитом этой пары. Тем более, финал Кубка состоится на домашнем стадионе «Урала», что вносило дополнительные обязательства. Против «Химок» было и то, что играющие в ФНЛ футболисты не выходили на поле в официальных матчах с марта, так как после перерыва на пандемию соревнования в первом дивизионе не возобновляли.

Не добавляла подмосковному коллективу позитива и неопределенность с повышением в классе. Химчане в итоговой таблице заняли второе место, что дает им прямой выход в РПЛ. Но за последние два месяца клуб пока не ответил — собирается ли он играть в элите. На фоне постоянных разговоров о финансовых возможностях официальные лица, СМИ и соцсети постоянно дают противоречивую информацию. И до сих пор судьба химчан не ясна.

Тем не менее, они сумели сенсационно обыграть на выезде «Урал» — 3:1. После матча главный тренер команды из Екатеринбурга Дмитрий Парфенов подал в отставку. Накануне, в среду, его коллектив проиграл дома тульскому «Арсеналу» (2:3) и лишился шансов попасть в Лигу Европы через чемпионат России. Пока неизвестно, кто будет тренировать клуб перед домашним матчем последнего тура национального первенства против «Локомотива», который состоится в среду.

— Мы спокойно готовились к полуфиналу — у нас на это было время. В итоге сумели максимальным образом настроиться и добиться победы, — сказал «Известиям» нападающий «Химок» Владимир Дядюн. — Для всей команды было важно пройти в этот финал Кубка России, а заодно доказать, что мы достойны премьер-лиги. Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос, и «Химки» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом. Слишком большая была проделана работа. А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику.

«Химки» во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В прошлый раз они это делали также будучи командой первого дивизиона — в 2005 году подмосковный клуб проиграл в решающей встрече ЦСКА (0:1). Всего в российской истории один раз турнир выигрывала команда не из высшего эшелона — в 2004 году это удалось грозненскому «Тереку». А в СССР подобное совершали лишь львовские «Карпаты» в 1969 году.

«Зенит» не побеждал в Кубке России с 2016 года. Всего на его счету один подобный трофей в СССР (1944 год) и три в России (1999, 2010, 2016). «Золотой дубль» питерцам удавалось сделать лишь в 2010 году.