Москалькова проверила содержание Сафронова и Фургала в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 20 июля, проверила соблюдение условий содержания под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

«В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России Н.В. Мистрюкова, С.И. Фургала, И.И. Сафронова», — написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

По ее словам, задержанные рассказали о доброжелательном к ним отношении в следственном изоляторе, хорошем питании и профессионально оказываемой медицинской помощи.

Кроме того, Москалькова отметила, что дала разъяснения по всем поступающим вопросам, а также сделала соответствующие запросы следователям и администрации СИЗО «Лефортово».

15 июля уполномоченный по правам человека сообщила, что Сафронов не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе.

Экс-журналиста Ивана Сафронова, ставшего в мае 2020 года советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене. Его подозревают в продаже секретных данных. Сафронов якобы сотрудничал с зарубежными спецслужбами. Он арестован до 6 сентября.

Сергея Фургала задержали 9 июля и арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Евгения Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Он проходит по делу вместе со своим бывшим деловым партнером Николаем Мистрюковым, который находится под стражей с осени прошлого года.