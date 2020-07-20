Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров
Сюжет:

Москалькова проверила содержание Сафронова и Фургала в СИЗО

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 20 июля, проверила соблюдение условий содержания под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Время назад: срок давности не освободит Сергея Фургала от наказания
Губернатора Хабаровского края обвиняют как минимум в двух убийствах, и ему грозит пожизненное заключение

«В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России Н.В. Мистрюкова, С.И. Фургала, И.И. Сафронова», — написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

По ее словам, задержанные рассказали о доброжелательном к ним отношении в следственном изоляторе, хорошем питании и профессионально оказываемой медицинской помощи.

Кроме того, Москалькова отметила, что дала разъяснения по всем поступающим вопросам, а также сделала соответствующие запросы следователям и администрации СИЗО «Лефортово».

15 июля уполномоченный по правам человека сообщила, что Сафронов не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе.

Экс-журналиста Ивана Сафронова, ставшего в мае 2020 года советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене. Его подозревают в продаже секретных данных. Сафронов якобы сотрудничал с зарубежными спецслужбами. Он арестован до 6 сентября.

Сергея Фургала задержали 9 июля и арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Евгения Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Он проходит по делу вместе со своим бывшим деловым партнером Николаем Мистрюковым, который находится под стражей с осени прошлого года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020