В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он был задержан по подозрению в госизмене, сообщили в госкорпорации во вторник, 7 июля.

Сафронову предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Идут следственные мероприятия. Госкорпорация содействует следственным органам.

Задержание Сафронова не касается текущей работы в «Роскосмосе», отметили в корпорации.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником Рогозина сообщили в госкорпорации 18 мая.

В «Роскосмосе» экс-журналист занимался стратегией информационной политики внутри корпорации, а также курировал ряд специальных программ.

Сафронов родился в Москве в 1990 году в семье военного обозревателя Ивана Сафронова, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 2007 году. В «Коммерсанте» и «Ведомостях» сын бывшего военного обозревателя освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.