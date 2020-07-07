Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов в «Бессмертном полку»
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В России за сутки выявили 6368 случаев заболевания COVID-19
Наука
Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

0
Фото: twitter.com/isafronov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он был задержан по подозрению в госизмене, сообщили в госкорпорации во вторник, 7 июля.

Сафронову предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Идут следственные мероприятия. Госкорпорация содействует следственным органам.

Задержание Сафронова не касается текущей работы в «Роскосмосе», отметили в корпорации.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником Рогозина сообщили в госкорпорации 18 мая.

В «Роскосмосе» экс-журналист занимался стратегией информационной политики внутри корпорации, а также курировал ряд специальных программ.

Сафронов родился в Москве в 1990 году в семье военного обозревателя Ивана Сафронова, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 2007 году. В «Коммерсанте» и «Ведомостях» сын бывшего военного обозревателя освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020