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Москалькова рассказала об условиях содержания Ивана Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жалоб на условия и порядок содержания под стражей от советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пока не поступало. Об этом «Известиям» 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Сейчас бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости» содержится в новом крыле СИЗО «Лефортово». У него, по словам омбудсмена, есть всё необходимое — телевизор, холодильник, горячая вода и туалет. Москалькова отметила, что дело вызвало широкий общественный резонанс, поэтому она продолжает лично следить за содержанием Сафронова под стражей и поддерживает связь с начальником следственного изолятора.

«Закон мне на этом этапе не позволяет запросить документы и получить данные, непосредственно связанные с доказательной базой. Я смогу ознакомиться с ними, когда приговор вступит в законную силу. Но если есть нарушения, я могу обратиться к прокурору или в порядке ведомственного контроля. Однако ко мне обращения о нарушении процессуальных прав пока не поступали», — добавила она.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, во время личной встречи Сафронов заявил, что на него не оказывают давление. При этом в заточении он активно занимается спортом и сумел сбросить лишние килограммы. Однако его огорчает, что он не может следить за последними новостями, потому что антенна телевизора в его камере не работает.

Бывшего журналиста задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.

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