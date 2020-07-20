Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров

Саммит ЕС начал рассмотрение бюджетного плана на €1,8 трлн

0
Фото: Global Look Press/Boris Roessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начато рассмотрение финального компромиссного бюджетного плана Евросоюза. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.

Замечательный сосед: какими будут отношения России с Евросоюзом
Москве и Брюсселю стоит настраиваться на мирное сосуществование

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,07 трлн на период с 2021 по 2027 год. Объем внебюджетного финансирования ЕС составляет €750 млрд. Эти средства должны быть привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.

Из этих денег €390 млрд будут распределены в виде грантов между странами Евросоюза, еще €360 млрд — в виде льготных кредитов. Проекты для финансирования будут утверждаться Еврокомиссией. Как минимум 30% из выделяемых денег страны ЕС должны потратить на проекты по внедрению зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения.

Для погашения кредитов в срок предложено ввести ряд новых налогов. Также Еврокомиссии предстоит заняться разработкой дополнительных налоговых мер, которые будут вводиться на протяжении ближайших семи лет на всей территории Евросоюза.

Таким образом, Евросоюз намерен потратить более €1,82 трлн в ближайшие семь лет. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, все эти предложения направлены всем делегациям государств Евросоюза, которые должны единогласно утвердить их на пленарном заседании саммита, продолжающегося четвертый день.

Ранее в понедельник сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.

Переговоры стран ЕС, пытающихся достичь соглашения о фонде восстановления после коронавируса, растянулись на четвертый день. Сообщается, что между лидерами, которые пытаются договориться о сделке, наблюдаются глубокие противоречия.

Ранее, 19 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020