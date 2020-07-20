Саммит ЕС начал рассмотрение бюджетного плана на €1,8 трлн

Начато рассмотрение финального компромиссного бюджетного плана Евросоюза. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,07 трлн на период с 2021 по 2027 год. Объем внебюджетного финансирования ЕС составляет €750 млрд. Эти средства должны быть привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.

Из этих денег €390 млрд будут распределены в виде грантов между странами Евросоюза, еще €360 млрд — в виде льготных кредитов. Проекты для финансирования будут утверждаться Еврокомиссией. Как минимум 30% из выделяемых денег страны ЕС должны потратить на проекты по внедрению зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения.

Для погашения кредитов в срок предложено ввести ряд новых налогов. Также Еврокомиссии предстоит заняться разработкой дополнительных налоговых мер, которые будут вводиться на протяжении ближайших семи лет на всей территории Евросоюза.

Таким образом, Евросоюз намерен потратить более €1,82 трлн в ближайшие семь лет. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, все эти предложения направлены всем делегациям государств Евросоюза, которые должны единогласно утвердить их на пленарном заседании саммита, продолжающегося четвертый день.

Ранее в понедельник сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.

Переговоры стран ЕС, пытающихся достичь соглашения о фонде восстановления после коронавируса, растянулись на четвертый день. Сообщается, что между лидерами, которые пытаются договориться о сделке, наблюдаются глубокие противоречия.

Ранее, 19 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.