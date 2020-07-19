Премьер-министр Италии призвал лидеров ЕС прийти к соглашению

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, которые ведут затянувшиеся переговоры по бюджету на саммите ЕС в Брюсселе, должны прийти к соглашению в воскресенье, 19 июля.

По его словам, перенос переговоров на другие даты некому не выгоден. Конте отметил, что 19 июля лидерам Евросоюза необходимо закончить обсуждение, пишет «РИА Новости».

18 июля главы государств и правительств Евросоюза не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам второго дня саммита в Брюсселе.

Ранее, 18 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик. Саммит продолжится в воскресенье, 19 июля.

Предполагалось, что чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники должны были обсудить план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.

Лидеры стран ЕС не договорились по бюджету в первый день саммита. Во второй день в Брюсселе они пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса.