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В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Правоохранительные органы проверяют связь между смертью двух младенцев, которых нашли в Москве-реке, и делом врачей-акушеров, обвиняемых в торговле детьми. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает РЕН ТВ.

Дорогие дети: кто организовал в Москве сеть по торговле младенцами
Среди покупателей услуг суррогатных матерей, возможно, были и однополые иностранцы

По данным телеканала, на мысль о существовании возможной связи наталкивает возраст погибших детей ― всем им было от трех до шести месяцев. Отмечается, что среди возможных версий названа попытка суррогатных матерей избавиться от новорожденных младенцев, однако доказательств у правоохранителей пока нет.

Ранее в этот день стало известно, что в подмосковном Лыткарино в Москве-реке обнаружили тело младенца. По предварительным данным, его могло течением принести из Москвы. До этого, 2 июля, тело еще одного маленького ребенка обнаружили в Москве недалеко от Лужнецкого моста. Как передает РЕН ТВ, это могли быть дети суррогатных матерей.

В январе этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, которая занимается суррогатным материнством. Сообщалось, что мать передала ребенка на попечительство компании «Росюрконсалтинг», предоставляющей услуги в том числе в сфере суррогатного материнства.

16 июля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 сентября трех обвиняемых в торговле детьми: Владислава Мельникова, переводчика Кирилла Анисимова и юриста Романа Емашева. Еще одну фигурантку, Татьяну Блинову, поместили под домашний арест до этой же даты.

По данным СК, по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства всего задержаны восемь участников преступной группы: три врача частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Всем предъявили обвинения.

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