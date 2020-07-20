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Тело младенца обнаружили в Москве-реке

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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В городе Лыткарино (Московская область) в Москве-реке обнаружили тело младенца. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Тело новорожденного было найдено рядом со шлюзом. По предварительным данным, его могло течением принести из Москвы. Эксперты установили, что ребенку было около полугода.

2 июля тело младенца обнаружили в Москве недалеко от Лужнецкого моста. Прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего.

В тот же день в Москве-реке нашли труп мужчины в нескольких десятках метров от места, где нашли мертвого младенца.

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