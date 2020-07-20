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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

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«Михаил Владимирович, для вас есть работа, очень ответственная работа, очень важная, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал глава государства в ходе видеообращения к Дегтяреву, опубликованном на сайте Кремля.

Депутат, в свою очередь, принял предложение российского лидера, отмечает «Газета.ру». Он проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов).

Ранее в этот день Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия к нему.

Бывшего губернатора региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал экс-губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

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