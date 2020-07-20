Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

«Михаил Владимирович, для вас есть работа, очень ответственная работа, очень важная, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал глава государства в ходе видеообращения к Дегтяреву, опубликованном на сайте Кремля.

Депутат, в свою очередь, принял предложение российского лидера, отмечает «Газета.ру». Он проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов).

Ранее в этот день Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия к нему.

Бывшего губернатора региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал экс-губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.