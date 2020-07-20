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Песков назвал условие для массовой вакцинации населения от COVID-19

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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О массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции говорить еще рано до проведения сертификации. Соответствующее заявление в понедельник, 20 июля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Она действительно существует, в России на выходе несколько вакцин, об этом уже наши медицинские власти сообщали. Несколько вакцин находится на различных стадиях апробирования», — уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что ни одна из имеющихся в стране вакцин не завершила полного этапа тестирования. По словам Пескова, для массового производства вакцины необходимо дождаться завершения и уже официального утверждения вакцины, а также выполнения всех юридических процедур.

Представитель Кремля уточнил, что в первую очередь вакцину получат те, кто больше всего в ней нуждается, а именно люди из группы риска.

На вопрос о том, испытал ли глава государства Владимир Путин вакцину на себе, Песков дал отрицательный ответ.

«Она еще не сертифицирована, все-таки главе государства несертифицированную вакцину нехорошо употреблять. Безусловно, есть добровольцы, которые испытывают», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что ему неизвестно об испытаниях вакцины работниками администрации. При этом он подтвердил информацию о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испробовал новую вакцину на себе.

Ранее в этот же день Дмитриев сообщил, что после прохождения третьей стадии клинических испытаний в случае успеха массовое производство вакцины от COVID-19 запланировано на август.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также считает, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Испытания новой вакцины идут не только в Российском фонде прямых инвестиций, но и в Сеченовском университете и в Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

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