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В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 июля, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

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«Ожидаем одобрения со стороны регуляторов в Российской Федерации уже в августе, сразу после этого планируем начать массовое производство на площадках портфельных компаний РФПИ, «Р-Фарм» и Alium. Одобрение в других странах-партнерах ожидаем в сентябре. Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», — заявил Дмитриев.

По его словам, в случае успешных испытаний до конца года в России будет выпущено более 30 млн доз, а по всему миру — более 200 млн. При этом Дмитриев отметил, что приоритетом станет закрытие потребностей РФ, однако международное сотрудничество также является важной частью разработки и проведения клинических испытаний.

Выпуск вакцины в других странах будет реализован через партнерства с суверенными фондами пяти государств. Одна из портфельных компаний РФПИ также намерена производить вакцину Оксфордского университета, разрабатываемую совместно с компанией AstraZeneca.

Испытания новой вакцины идут не только в Российском фонде прямых инвестиций, но и в Сеченовском университете и в Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

квС начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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