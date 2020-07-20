В Кремле не проводилась вакцинация от COVID-19

Российской вакциной от коронавирусной инфекции пока не воспользовались на высшем уровне. Об этом в понедельник, 20 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел. О том, что кто-то делал в администрации, мне, честно говоря, неизвестно», — заявил представитель Кремля.

При этом он подтвердил информацию о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испробовал новую вакцину на себе.

Ранее в этот же день Дмитриев сообщил, что после прохождения третьей стадии клинических испытаний в случае успеха массовое производство вакцины от COVID-19 запланировано на август.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также считает, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Испытания новой вакцины идут не только в Российском фонде прямых инвестиций, но и в Сеченовском университете и Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

За время пандемии коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, в их числе Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.