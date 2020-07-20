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Власти Москвы окажут материальную помощь семье погибшей в ДТП с автобусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Власти Москвы окажут материальную помощь семье женщины, погибшей в результате ДТП с автобусом на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил журналистам заммэра города Максим Ликсутов.

«Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

ДТП произошло 20 июля на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц, в районе Люблино. Автобус № 228 протаранил остановочный павильон, в результате чего пострадали три человека, еще одна женщина погибла на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, пишет НСН.

На месте работают сотрудники полиции, движение на данном участке регулируется, отмечает телеканал «Звезда». ГУП «Мосгортранс» также выясняет обстоятельства произошедшего. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с ДТП, пишет РЕН ТВ. Столичное правительство возьмет ситуацию под особый контроль, пишет телеканал «360».

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