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Иконы и фрески Айя-Софии во время намаза будут закрыты занавесками

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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar
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Во время первого намаза в Айя-Софии, который состоится 24 июля, все иконы и фрески будут закрыты занавесками. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«В мечеть будет допущено ограниченное количество людей. В нем (в намазе — Ред.) также примет участие наш президент. На первом этаже будет совершен пятничный намаз. Система освещения работать не будет, (фрески и иконы) будут закрыты занавесками», — заявил он в эфире телеканала NTV.

Ранее турецкие официальные лица сообщали, что внутреннее убранство может быть скрыто от глаз молящихся при помощи специальной системы освещения.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Эрдоган ознакомился с ходом работ, которые проводятся в Айя-София (собор Святой Софии) перед первым намазом. Турецкий лидер провел в Айя-Софии около часа, а после поделился фотографиями из будущей мечети в своем Twitter-аккаунте.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменение статуса собора Святой Софии, заявил, что это внутреннее дело Турции. Святой Софии, заявил, что это внутреннее дело Турции. Синод Русской православной церкви выразил сожаление в связи решением Эрдогана.

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