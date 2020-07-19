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Шампанское и тихие вина остались лидерами у россиян и после карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Шампанское и тихие вина, которые россияне предпочитали в условиях самоизоляции, сохранили свои лидирующие позиции по темпам роста продаж и после снятия ограничений. Об этом сообщает 19 июля «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей по итогам розничных продаж алкоголя в июне и первом полугодии этого года.

Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Больше всего увеличилось число тех, кто выпивает один-два раза в месяц

По данным союза, в июне продажи шампанских и игристых вин выросли на 10% по сравнению с июнем прошлого года и составили 1,2 млн декалитров (дал). В январе–июне этих вин продали 6,9 млн дал — на 5,2% больше, чем годом ранее. Тихих вин в первом месяце лета реализовали 4,6 млн дал, что на 6,2% больше, чем в 2019 году.

В первом полугодии продажи выросли на 6,5%, до 25,9 млн дал.

Продажи водки в июне увеличились на 2,7%, до 5,7 млн дал, в первом полугодии — на 3,4%, до 35,4 млн дал. Продажи коньяка в июне уменьшились на 0,7%, до 822,5 тыс. дал, а в январе–июне — на 0,1%, до 5,4 млн дал.

В целом розничная продажа алкоголя, кроме пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, в июне выросла на 1,7%, до 16,9 млн дал, а в первом полугодии — на 2,4%, до 102,2 млн дал.

В конце мая сообщалось, что за последние пять лет выросло число россиян, которые употребляют алкоголь один-два раза в месяц, с 24,9 до 32%.

Отмечалось, что около половины жителей России, которые употребляют спиртное по праздникам, выбирали вино и шампанское.

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