The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет The National Interest.
Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Вместе с тем глобальное потепление может увеличить зависимость других стран от российских поставок зерна, поэтому РФ может стать еще более мощной «зерновой державой».
Автор статьи напомнил о квоте на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. По оценке журнала, импортерам, в частности, Турции, Египту и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — говорится в материале.
В связи с пандемией коронавируса в этом году Россия впервые с 2010 года приостановила экспорт зерна на мировой рынок. Минсельхоз обосновал необходимость этих мер для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.
Вместе с тем в мае президент России Владимир Путин заявил, что в этом году у страны хорошие виды на урожай зерновых, государство полностью обеспечивает себя основным продовольствием. Он отметил, что сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн т, а также добавил, что страна последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.
В июне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что урожай зерна в России в текущем году может составить 122,5 млн т.