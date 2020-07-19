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The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет The National Interest.

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Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Вместе с тем глобальное потепление может увеличить зависимость других стран от российских поставок зерна, поэтому РФ может стать еще более мощной «зерновой державой».

Автор статьи напомнил о квоте на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. По оценке журнала, импортерам, в частности, Турции, Египту и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — говорится в материале.

В связи с пандемией коронавируса в этом году Россия впервые с 2010 года приостановила экспорт зерна на мировой рынок. Минсельхоз обосновал необходимость этих мер для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.

Вместе с тем в мае президент России Владимир Путин заявил, что в этом году у страны хорошие виды на урожай зерновых, государство полностью обеспечивает себя основным продовольствием. Он отметил, что сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн т, а также добавил, что страна последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.

В июне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что урожай зерна в России в текущем году может составить 122,5 млн т.

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