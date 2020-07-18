Жириновский спрогнозировал сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края объявят в ближайшее время. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «РИА Новости».

«По информации Владимира Вольфовича, <...> назначение может произойти в понедельник», — заявили информагентству в пресс-службе партии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о назначении врио губернатора Хабаровского края пока не принято, как и решение об отставке действующего главы региона Сергея Фургала.

Фургала задержали 8 июля. Суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. Главу Хабаровского края подозревают в организации убийств и покушений на предпринимателей. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

В Следственном комитете России заявили, что обладают неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к инкриминируемым преступлениям.

Мосгорсуд 16 июля признал законным арест Фургала. Таким образом, апелляция защиты была оставлена без удовлетворения.