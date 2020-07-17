Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края пока не принято, как и решение об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 июля.

«Жители региона голосовали на выборах. Они голосовали на выборах и сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на выборах, по своему прошлому сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — причастность к убийству. Виновность установит суд, выборы есть выборы, люди голосуют», — отметил он.

Регион не может долго находиться без руководителя, подчеркнул кремлевский спикер. Песков отметил, что при решении вопроса о главе региона президент России Владимир Путин будет руководствоваться данными следствия по делу Фургала и информацией о ситуации в крае.

Сообщения о происходящем в Хабаровском крае Путин получает из разных источников, и совокупность информации дает понимание ситуации, отметил Песков.

Ранее, 17 июля, полномочный представитель президентa России в Дальневосточном федеральном округe Юрий Трутнев заявил, что решение о назначении временного руководителя Хабаровского края может быть принято в ближайшее время.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.