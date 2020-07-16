В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушению на Александра Смольского. Об этом сообщила «Известиям» в четверг, 16 июля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — рассказала Петренко.

Она отметила, что на первоначальном этапе были разрозненные показания отдельных свидетелей, но в 2019 году удалось дополнить доказательную базу необходимыми сведениями и сделать вывод, что Фургал причастен к организации убийств.

Петренко заявила, что мотив Фургала и его соучастников заключался в коммерческих интересах. В частности, убийство Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

Булатов, как утверждает следствие, подозревал своего компаньона Фургала в причастности к убийству Зори. И Фургал принял решение о том, чтобы организовать убийство Булатова. После он завладел его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Позже Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области точку приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Затем он через соучастников принял решение организовать убийство Смольского. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты, но потерпевший выжил.

Фургала задержали 8 июля. Суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

Мосгорсуд 16 июля признал законным арест Фургала. Таким образом, апелляция защиты была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.