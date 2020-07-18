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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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Легковой автомобиль и автобус столкнулись под Наро-Фоминском в Московской области, в результате чего погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону в субботу, 18 июля.

Погибший — водитель легковушки.

ДТП произошло около 12:50 субботы в поселке Калининец. Автомашина марки Mercedes-Benz столкнулась с автобусом.

Ранее, в субботу, стало известно, что в Кемеровской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибла женщина, а еще четыре человека, в том числе подросток, пострадали. Отмечалось, что 16-летний сын погибшей находится тяжелом состоянии в Центре охраны здоровья шахтеров, его оперировали.

В региональном центре медицины катастроф заявили, что авария произошла на трассе Белово–Прокопьевск. В отделе пропаганды управления регионального ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на 37-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск.

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