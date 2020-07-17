Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной

Второй волны коронавирусной инфекции в России, скорее всего, не будет, так как она свойственна тем странам, которые соблюдали более жесткий карантин. Об этом «РИА Новости» рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в РФ ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания. В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19.

Тавадян добавил, что динамика заболеваний сохранится до того момента, пока не переболеют 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет, либо не появится вакцина от коронавируса. Ученый заявил, что массовая вакцинация начнется не ранее 2021 года.

По его словам, на данный момент в разработке находится около 150 вакцин, из них 23 вакцины уже испытываются на людях, четыре находятся в последней стадии тестирования, а для массовой вакцинации одобрена только одна вакцина.

Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в первом квартале 2021 года, когда в России, с высокой долей вероятности, будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса. Он отметил, что до сентября коллективного иммунитета в стране еще не будет выработано, а значит сохранится, скорее всего, нынешний темп заболеваемости, с которым российская система здравоохранения полностью справляется.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции в Москве, преодолены, и рассказал о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в 10,7 раза по сравнению с началом мая.

Кроме того, в тот же день он выпустил указ, по которому в городе возобновляются кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

По данным на 16 июля, в Москве с начала пандемии выявлен 231 801 случай коронавирусной инфекции, из них летальных 4258. Всего в столице выздоровели 168 955 человек с COVID-19.

В России, по данным на 16 июля, зарегистрировано 752 797 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались 11 937 человек, выздоровели 531 692 пациента.

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