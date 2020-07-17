Российские военные раздали гумпомощь в двух сирийских поселках

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийских поселках Хардетнин в провинции Алеппо и Хбара Сегира в провинции Хасеке. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Максим Солоха.

По его словам, в гуманитарную помощи были продовольственные наборы, которые военные РФ передали нуждающимся местным жителям. В ходе двух акций военные раздали более 3,5 т продуктов, среди которых крупы, саха, чай, мука и сгущенное молокою

В Хардетнине местные жители собрались еще до приезда российской колонны на центральной улице. Местная жительница Дарина, у которой в семье семь человек, рассказала, что граждане с нетерпением ждут каждый приезд российских военных.

Женщина рассказала, что сейчас сложно прокормить большую семью, поэтому гуманитарная помощь со стороны России помогает им продержаться. Она также отметила, что местные жители очень благодарны России за помощь.

Всего в Хардетнине проживает около 200 семей, сейчас им сложно найти работу и многие нуждаются в помощи. Глава поселения отметил, что жизнь постепенно налаживается, благодаря помощи военных РФ, в населенный пункт возвращаются уехавшие из-за войны жители.

В поселке Хбара Сегира жители также собираются заранее, до приезда колонны российских военных. Директор местной школы Мугиб Варха также отметил помощь России, которую наша страна оказывает «попавшей в беду Сирии», и добавил, что благодаря Москве эта беда осталась позади.

11 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год одного контрольно-пропускного пункта на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи.