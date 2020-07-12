Совбез ООН принял резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год одного контрольно-пропускного пункта на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в субботу, 11 июля.

Он сообщил, что 12 стран высказались «за», три страны воздержались, проект резолюции был принят большинством голосов. Прошедшее голосование стало пятой попыткой Совбеза продлить действие механизма по трансграничной поставке гумпомощи.

Отмечается, что в числе воздержавшихся стран была и Россия.

Согласно принятому документу, действие резолюции продлевается на 12 месяцев и исключает из механизма пункты «Баб-эс-Салям», «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта».

Таким образом, поставки будут проходить через один пункт на сирийско-турецкой границе «Баб-эль-Хава», как ранее и предлагала Москва, однако ее инициатива была отвергнута.

«Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции (Германия и Бельгия - Ред.) осуществляли процесс ее согласования», - заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что в отличие от России авторы резолюции настаивали на сохранении двух пунктов.

«Мы могли прийти к этому результату раньше», - цитирует Полянского ТАСС.

Трансграничные пункты по доставке гумпомощи действовали в Сирии с 2014 года. По мере того как сирийская армия возвращала контроль над территорией страны, Дамаск и Москва предложили свернуть работу погранпереходов, чтобы помощь доставлялась не через территорию третьих стран, а непосредственно через сирийские районы.