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Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии

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Фото: TASS/imago
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Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.

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Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь – против, еще четыре страны воздержались.

О том, что РФ предложит Совбезу новую резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию, стало известно ранее в пятницу. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва предлагает доставлять трансграничные гуманитарные поставки только через один контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».

До сегодняшнего дня для этих целей использовался также КПП «Баб-эс-Салям», но 10 июля их мандат истек.

Накануне Совбез также не принял российскую резолюцию, в которой осуждались санкции против Сирии и значилось предложение о сохранении одного КПП для поставок помощи через Турцию в Сирию. Москва отмечала, что подобных механизм доставки гумпомощи был временным, и теперь после перехода большей части Сирии под контроль властей, поставки можно не осуществлять через третьи страны.

Свои проекты резолюций предлагали также Германия и Бельгия, документы заблокировали РФ и Китай.

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