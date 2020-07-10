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Россия предложит СБ ООН новую резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

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Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
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Россия подготовила новый проект резолюции в Совет Безопасности ООН о продлении работы одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР. Об этом 10 июля заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В январе было решено сократить срок продления механизма с одного года до шести месяцев, а также уменьшить количество погранпунктов до двух. Теперь российская сторона намерена запросить увеличение срока доставки гумпомощи, но при условии сокращения количества КПП до одного.

«Мы добавили в проект резолюции Совбеза пункт, который позволит доставлять трансграничные гуманитарные поставки в сирийский Идлиб через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года», — написал он в своем Twitter.

По его словам, на данный момент через данный погранпункт проходит более 85% объема всех поставок. А с учетом сокращения на 30% размера подконтрольной боевикам территории Идлиба, этого одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

8 июля Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. За российское предложение проголосовали четыре члена СБ, против семь, еще четыре страны воздержались.

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