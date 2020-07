Россия предложит СБ ООН новую резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Россия подготовила новый проект резолюции в Совет Безопасности ООН о продлении работы одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР. Об этом 10 июля заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В январе было решено сократить срок продления механизма с одного года до шести месяцев, а также уменьшить количество погранпунктов до двух. Теперь российская сторона намерена запросить увеличение срока доставки гумпомощи, но при условии сокращения количества КПП до одного.

«Мы добавили в проект резолюции Совбеза пункт, который позволит доставлять трансграничные гуманитарные поставки в сирийский Идлиб через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года», — написал он в своем Twitter.

1/7 We have put in blue a draft Security Council resolution which will allow cross-border humanitarian deliveries to #Idlib in #Syria through crossing point Bab-el-Hawa for one year. This border-crossing accounts for more than 85% of total volume of operations.