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Совбез ООН не поддержал резолюцию России по поставкам гумпомощи Сирии

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Совет Безопасности (СБ) ООН 8 июля не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи.

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По словам председателя, постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена, за российское предложение проголосовали четыре члена СБ, против семь, еще четыре страны воздержались.

Накануне Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, который предлагал продлить на год действие КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи.

Москва же отметила, что такой механизм трансграничной поставки гумпомощи был временным, теперь же ООН следует обеспечить надежные поставки помощи Сирии.

Кроме того, в российской резолюции осуждаются санкции против Дамаска, которые ограничивают сирийский народ в доступе к медикаментам.

Трансграничные пункты по доставке гумпомощи действовали в Сирии с 2014 года. По мере того как сирийская армия возвращала контроль над территорией страны, Дамаск и Москва предложили свернуть работу погранпереходов, чтобы помощь доставлялась не через территорию третьих стран, а непосредственно через сирийские районы.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя накануне отметил, что размер подконтрольной боевикам территории Идлиба сократился на 30%, поэтому одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

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