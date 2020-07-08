Россия предложила оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Россия внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий оставить только один погранпереход на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. Соответствующее заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи было опубликовано 7 июля на сайте ведомства.

Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии, продлевающее работу двух пунктов пропуска. Все остальные страны проголосовали за.

«Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб-эль-Хава», — говорится в тексте.

По словам Небензи, размер подконтрольной боевикам территории Идлиба сократился на 30%, поэтому одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

В январе Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на границах с четырех до двух: «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.