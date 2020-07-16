РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Фотографии встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств нескольких предпринимателей, с Андреем Кареповым, фигурантом того же дела, опубликовал канал РЕН ТВ 16 июля.

Как стало известно РЕН ТВ, зафиксированная на фото встреча Карепова и Фургала произошла в 2019 году осенью, незадолго до задержания Карепова.

По версии следствия, Карепов был фактическим организатором убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Андрея Смольского. Он также был тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой.

Сергей Фургал, уже знавший о том, что следователи продвинулись в расследовании серии заказных убийств, провел ряд встреч с Кареповым в Москве. На встречах Фургал предлагал Карепову покинуть страну, так как правоохранители уже подобрались к нему вплотную.

Ранее 16 июля официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала о том, что на первоначальном этапе расследования дела были разрозненные показания отдельных свидетелей, но в 2019 году удалось дополнить доказательную базу необходимыми сведениями и сделать вывод, что Фургал причастен к организации убийств.

Мотив Фургала и его соучастников заключался в коммерческих интересах. В частности, убийство Евгения Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

Олег Булатов, как утверждает следствие, подозревал своего компаньона Фургала в причастности к убийству Зори — тогда Фургал принял решение об организации убийства и Булатова. После он завладел его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Позже Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области точку приема металла. Аналогичный бизнес там вел Александр Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса — через соучастников он принял решение организовать убийство Смольского. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты, но потерпевшему удалось выжить.

Смольский отказался комментировать арест Фургала.

Сергея Фургала задержали 8 июля по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 3 ст. 33 («Соучастие в преступлении»), п.п. «а, б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд арестовал его на срок до 9 сентября.