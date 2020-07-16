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Выживший после покушения Фургала бизнесмен отказался комментировать его задержание
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Выживший после покушения Фургала бизнесмен отказался комментировать его задержание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выживший после покушения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году бизнесмен Александр Смольский отказался комментировать его задержание. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, сейчас Смольский живет в Амурской области и обсуждать происходящее не хочет.

«Пока эта новость через суд не прошла, я говорить ничего не буду, не желаю и просто не хочу. <...> Прошло 15 лет, давайте сейчас мы забудем пока об этом», — сказал предприниматель.

Кроме того, журналисты также побеседовали с родителями Романа Сандалова, который был убит в 2004 году. По их словам, в поселке Лермонтовском, где жила семья, в начале 2000-х многие собирали металлолом, а их сын его сдавал в том числе принадлежащему Фургалу ООО «МИФ».

Однажды с Сандаловым не расплатились, после чего он забрал груз. Родители считают, что после этого на него объявили охоту сотрудники МИФа.

В октябре 2004 года Сандалов был застрелен из ружья. В 2008 году водитель Фургала Владимир Журавлев признался, что он совершил преступление якобы по неосторожности.

Мать Сандалова Наталья добавила, что водитель получил больше двух лет и предлагал ей 1 млн рублей в качестве извинений.

«Не нужны эти деньги. Мне даже не столь важны деньги, как мне важно, если я уже слышу сообщение, что Фургал попался, сына-то я не верну ни за какие деньги. Поэтому я буду довольна, если его посадят лет на 15», — заявила мать погибшего.

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и к покушению на Смольского.

По данным следствия, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области точку приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Затем он через соучастников принял решение организовать убийство Смольского. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты, но потерпевший выжил.

Фургала задержали 8 июля. Суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

Мосгорсуд 16 июля признал законным арест Фургала. Таким образом, апелляция защиты была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

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