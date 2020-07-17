Все песни только о любви: преступные чувства рвутся с экрана

Мать драконов влюбляется, голливудские малыши зарабатывают миллионы, космонавт спит с электронной помощницей, а любовник преследует бывшую пассию. В каждом из сюжетов свежих цифровых премьер страсть и любовь переплетаются в сложнейший комок, распутывать который придется зрителю. «Известия» выбрали лучшие новинки недели.

«Рождество на двоих»

Рождественская романтическая комедия с Эмилией Кларк, она же мать драконов Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Здесь у нее, правда, образ полностью противоположный и очень смешной, хотя и содержит в себе внутренний трагизм. Вообще «Рождество на двоих» тяготеет к классическим фильмам Фрэнка Капры, где комедия легко сочеталась с мелодрамой, драмой и временами публицистикой. Так и у Катарины, сыгранной Кларк, в далеком прошлом есть предвоенная Югославия, брошенная родина, в недалеком — больница и мучительный процесс реабилитации, а в настоящем — дешевое съемное жилье, малооплачиваемая работа рождественским эльфом и чувство абсолютной пустоты, которое не дает двигаться дальше.

Катарина теперь Кейт, но она так и не поняла, что делать с самой собой, как жить дальше — и жить ли. Знакомство с молодым парнем Томом может помочь Кейт справиться со всеми трудностями, если только она сама всё не испортит, как привыкла делать. Мастер жанра Пол Фиг («Офис», «Шпион») аккуратно выстраивает драматургию так, чтобы мы до конца сомневались, случится ли в этой истории хеппи-энд. Хотя такой обаятельный зеленый эльф, конечно, заслуживает чуда, даже без драконов.

Онлайн-кинотеатр: more.tv

Режиссер: Пол Фиг

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут

«Дети шоу-бизнеса»

Поразительный документальный фильм о малышах, которых иногда чуть ли не с первых месяцев родители начинают водить на кастинги. Девяносто с лишним процентов этих детей так никогда и не получат не то что роли хотя бы в рекламном ролике, но даже звонка с отказом, сообщают нам. Звонок — это уже выход на новый уровень, это значит, что тебя заметили и можно на что-то рассчитывать. Один из героев этой картины — пока еще безвестный мальчик, чьи родители тратят всё время и деньги, чтобы вырастить из него звезду и дать возможность сниматься. Вся семья буквально живет на кастингах.

А зрителю тем временем предлагается «пообщаться» с теми детьми, кто всё же в итоге пробрался к звездной славе. Среди них, например, Бейби Пегги, которая еще в эпоху кино, с 1921 по 1923 год, сыграла маленькой девочкой в 150 фильмах. В 1922 году ей пришло 1,2 млн писем от фанатов. А потом ее карьера резко пошла на спад и вплоть до съемок «Детей шоу-бизнеса» так и не восстановилась. Мы видим Пегги, когда ей уже сто лет, но она всё равно помнит свою детскую славу во всех подробностях. И то, что было после, тоже.

R1 Актриса Эван Рейчел-Вуд в документальном фильме «Дети шоу-бизнеса» Фото: HBO Documentary Films

Другие герои этой картины значительно моложе. Среди них Генри Томас — мальчик из «Инопланетянина» Стивена Спилберга, Мара Уилсон — экранная дочь Робина Уильямса в «Миссис Даутфайр». У них обоих не заладилось с актерской карьерой. По другую сторону — Милла Йовович и Эван Рэйчел Вуд, они смогли прорваться во взрослое кино. Есть и третьи, которые слишком рано спились, скололись или вообще погибли, как Ривер Феникс. Основная мысль фильма в том, что ранняя карьера в кино неизбежно калечит ребенка. Это лишение его детства, школы, друзей. Юная звезда обречена на сексуальные приставания, разборки из-за денег, преследования фанатами и многие другие проблемы, ведущие к психологическим травмам. Сложно рассказать об этом убедительнее, чем сделано в фильме «Дети шоу-бизнеса».

Онлайн-кинотеатр: Амедиатека

Режиссер: Алекс Уинтер

«Нимани» («Восход Эдерлези»)

Камерный шизофренический микс «Соляриса», «Космической одиссеи» и «Пассажиров», да еще и сделанный в Сербии. В далеком будущем космонавта по имени Милютин отправляют в межпланетную экспедицию в компании андроида Нимани. Милютин — мужчина средних лет, в женщинах разочарован, но с Нимани у него начинается бурный роман. Однако вскоре в отношениях начинается кризис. Нимани во всем послушна Милютину, она готова выполнить даже самые фантастические требования. Но способна ли любить его подлинным чувством? Как проверить, что творится в электронном сознании?

к2 Кадр из фильма «Нимани» Фото: Film Center Serbia

Многочисленные откровенные сцены демонстрируют то, как плотская связь пытается компенсировать нехватку духовной, но сознание Милютина подвергается всё большему напряжению. Да и с Нимани творятся непонятные вещи. Последнюю играет, между прочим, Джессика Стоядинович, порнозвезда-интеллектуалка с экранным псевдонимом «Стоя», ее книга «Философия, порно и котики» стала бестселлером во всем мире, включая Россию. Стоит прочесть те главы, где Стоя размышляет о влиянии увиденного на экране секса на реальную жизнь. Это в случае с фильмом «Нимани» очень актуально.

Онлайн-кинотеатр: КиноПоиск

Режиссер: Лазар Бодрожа

В ролях: Себастьян Кавацца, Стоя, Маруша Майер, Кирсти Бестерман

«Опасная связь»

Триллер об измене и ее последствиях. Элли и Дэвид последний раз виделись 20 лет назад, но теперь у них, возможно, всё получится. Дело в том, что Элли сыта по горло своим браком, ей хочется чего-то совсем другого, и кто знает, возможно, именно Дэвида она ждала всю свою жизнь. Однако после небольшой интрижки она всё же решает, что останется с мужем, а вот Дэвид так не думает. Начинается череда происшествий, заставляющих Элли думать, что ее преследуют и круг уже сжимается.

Триллер чрезвычайно плодовитого режиссера (более 30 фильмов) и продюсера (более 100 проектов) Питера Салливана вышел в линейке Netflix Originals, и критики его сразу бросились разносить в пух и прах, упирая на то, что фильм скучен и предсказуем. В трейлере и вовсе излагается практически весь сюжет, так что после него даже намека на саспенс не остается. Однако стоит отметить здесь как минимум игру Омара Эппса, звезду сериала «Доктор Хаус», также известного по ролям в «Брате Якудзы» Такеши Китано и «Любви и баскетболе» Джины Принс-Байтвуд — той самой, которая только что сделала для Netflix боевик «Бессмертная гвардия». Эппс одновременно мягкий и зловещий, и наблюдать за ним одно удовольствие.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Питер Салливан

В ролях: Ниа Лонг, Омар Эппс, Стефен Бишоп

«Мы вместе» (We Are One, On est ensemble)

Вдохновляющий документальный фильм о том, как из маленькой озорной идеи может вырасти большой международный проект и сделать всех причастных знаменитыми. Снял картину французский художник, активист, педагог и режиссер Стефан де Фрейтас, причем, снимать он ее вовсе не собирался. К нему просто однажды обратился крупный французский музыкант -M-, он же Матье Шедид, которому было нужно снять клип для своей группы Lamomali (в 2017 году они выпустили альбом с таким же названием). Группа эта примечательна тем, что постоянно привлекает в свой состав музыкантов из разных стран мира с экзотическими инструментами, за счет чего создается уникальный звук.

Де Фрейтас решил, что раз состав мультинационален, то и клип он снимет с участием активистов из максимально возможного количества государств и везде превратит съемки клипа в благотворительную художественную акцию. Шло время, и стало понятно, что получается не просто клип, а полноценный фильм о том, как музыка, искусство и добрые намерения объединяют лучших представителей непохожих друг на друга народов. В фильме «Мы вместе» небывалая концентрация любви, от него невозможно оторваться.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Стефан де Фрейтас