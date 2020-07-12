Оторвались от экрана: зрители считают, что в кинотеатрах смотреть нечего

В Москве кинотеатры планируют открыть 1 августа, но в других регионах фильмы на больших экранах идут уже с мая. К 1 июля в 19 субъектах России насчитывалось 47 действующих кинотеатров, из которых 14 — драйв-ин. При пустых залах, без рекламы, крутят картины, вышедшие несколько месяцев назад. В июле появится ряд новых лент, но зрителей от этого не прибавится, сообщили изданию представители отрасли, — прокатчики переносят новые релизы всё дальше и дальше. «Известия» выяснили, насколько реально скорое возвращение зрителей в кинозалы.

Мультиплексы в простое

Сначала залы открылись в отдельных районах Ленинградской области, затем на Сахалине, Чукотке, в Белгородской, Курганской и Иркутской областях, Красноярском крае и Крыму. Но это не значит, что в этих регионах они работают так же, как до карантина. По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, ни одна крупная сеть в «открывшихся» городах не вернула к жизни свои мультиплексы. Пока в них функционируют лишь муниципальные кинотеатры, которые финансируются из бюджета и могут себе позволить не думать об окупаемости. А еще открылись те компании, что не смогли договориться об отсрочке арендной платы, пока кинотеатр закрыт. Поскольку нужно отдавать деньги и содержать штат сотрудников, они предпочли начать показ, но не во всех залах.

к3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С 25 июня по 1 июля, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», состоялось 934 сеанса, которые собрали в общей сложности 1,9 млн рублей. Доля показов в автокинотеатрах составила всего 15%, но именно они собрали 52% общей кассы. Там продается больше билетов, и стоят они дороже. Это при том, что до карантина ни одного действующего драйв-ин в России не было.

Отрасль спасают дети

Директор ГАУКС «Севастополь кино» (кинотеатры «Москва», «Моряк», «Октябрь», «Победа») Дмитрий Гарнега рассказал, что на сеансы ходят в среднем 5–6 человек, исключение составляет семейный контент, но и там больше 15 зрителей не бывает. Такой расклад сохраняется с 15 июня, когда в Крыму разрешили возобновить показ. Сотрудники кинотеатров работают в масках и перчатках, везде расставлены санитайзеры, рассадка осуществляется с соблюдением дистанции. Это значит, что если приходит семья или компания, ее сажают вместе, но от них до следующего зрителя/зрителей пропускают одно место. То есть при всех проданных билетах зал должен быть заполнен где-то на две трети, но о таком показателе приходится только мечтать.

Среди фильмов, которые показывает сеть, «Тролли. Мировой тур», «По ту сторону океана», «Бладшот», «Туннель: опасно для жизни», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Паразиты». То есть релизы прошлого года и начала этого, доступные для легального онлайн-просмотра . Их старые постеры достали со склада и снова повесили в фойе.

— Зрители ходят в основном на семейные мультики, потому что дети готовы смотреть их по нескольку раз, их не смущает, что они «Троллей» видели дома, — отметил Дмитрий Гарнега. — Я сам, когда был маленький, смотрел «Корабль-призрак» 28 раз, это нормально.

к1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

А вот на вечерних сеансах публики нет, сетует директор. По его словам, без господдержки убытки составили бы около миллиона рублей в месяц. Обычно ежемесячно сеть зарабатывала 2–3 млн рублей, сейчас от силы 300 тыс.

— Мы сотрудничаем с кинотеатрами в Крыму и очень недовольны результатами, — заявила руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская. — Гостиницы и пляжи показывают стопроцентную заполняемость, а в залах никого нет. Мы очень ждем новых релизов, которые зритель еще не видел, и рассчитываем, что хотя бы они привлекут внимание. Фильмы, что идут сейчас, исчерпали свой потенциал уже давно.

Директор сети кинотеатров «Премьер зал» Владимир Петелин подтвердил, что и в Курганской области, где кинотеатры открылись чуть больше недели назад, ситуация мало отличается от крымской. За первый уикенд в залы пришло 20% от числа зрителей, обычно посещающих кинотеатры летом в выходные. Это 10–12 человек на сеанс. Возможно, в следующие уикенды ситуация поменяется, но вряд ли существенно. Зато, по мнению эксперта, многие кинотеатры и сети задумались о программах лояльности. Нужно возвращать зрителя, и самое время разработать системы скидок, бонусов, клубных карт и т.д.

— Самое главное, что зритель, подключаясь к такой системе, делится своими контактами, — рассказал Владимир Петелин. — Мама с детьми пришла на сеанс, а ей будут приходить оповещения о других интересных фильмах.

Хэппи-энд откладывается

До этой недели датой начала проката в России считалось 15 июля. Многие компании выставили внушительный график релизов — несколько десятков, вплоть до августа. Только у MEGOGO было заявлено восемь новых картин. Но показчики уже тогда выражали скептическое отношение к этому ассортименту. Во-первых, отмечали они, существенная часть его давно доступна в интернете, пусть и на пиратских ресурсах. Во-вторых, без соответствующей рекламы зритель об этих фильмах просто не узнает. Исключением представлялась российская комедия «Хэппи-энд» от дистрибутора Sony Pictures Releasing Russia. Это крупный прокатчик, и фильм должен был стать хитом, насколько это слово вообще применимо к посткарантинному прокату. По крайней мере ожидания от бокс-офиса колебались в диапазоне от 40 до 80 млн рублей. Для сравнения, мультфильм «Тролли. Мировой тур», лидер по сборам в России в июне и июле, за весь этот период заработал менее 800 тыс. рублей. Однако, когда мэр Москвы Сергей Собянин подписал приказ об открытии кинотеатров с 1 августа, компания передвинула релиз на это число. В ряде СМИ появилась информация, что Sony всё же разрешила открытым кинозалам показывать фильм в режиме превью до полноценного старта, но пресс-служба компании в ответ на запрос «Известий» опровергла эту информацию: «Хэппи-энда» до августа не ожидается.

к2 Кадр из фильма «Хэппи-энд» Фото: СППР

Примеру Sony последовали другие прокатчики, график релизов начал стремительно редеть. Правда, некоторые дистрибуторы всё же сообщили, что готовы предоставить для показа свои фильмы в ранее обозначенные даты, но, естественно, рекламной поддержки ожидать не приходится, она будет только в августе, а то и в сентябре, в зависимости от новых дат выхода. Зато уже сейчас в Крыму можно посмотреть свежие релизы — семейную комедию «Мой шпион», историческую драму «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли и триллер «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом. В большинстве остальных регионов эти картины можно будет увидеть только в следующем месяце.