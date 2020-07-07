Московский транспорт и «Яндекс» запускают кинотеатр на парковке

В июле Транспортный комплекс Москвы совместно с компанией «Яндекс» запустит бесплатный кинотеатр с большим экраном в столице.

Сеансы будут проходить по субботам на перехватывающей парковке около станции метро «Филатов луг», когда заполняемость стоянки минимальна. «Зрительный зал» рассчитан на 100 автомобилей.

«В выходные дни загруженность обычной парковки минимальная, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Первый показ состоится 18 июля в рамках празднования Дня московского транспорта. Регистрация откроется 12 июля в 0:00 по мск на сайте kino-parking.ru. На кинопаркинге будет один вечерний сеанс.

Проект будет работать с июля по октябрь, за это время кинотеатр смогут посетить около 1700 автомобилей.

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиска» HD покажет любимые кинохиты, а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до «Джентльменов» Гая Ричи. Всего планируется показать около 17 фильмов.

Во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки в приложении «Яндекс.Еда», не выходя из машины.

На площадке также пройдут розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта. Пользователям каршеринга «Яндекс.Драйв» предоставят бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

Ранее, 29 июня, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что открытия кинотеатров в России следует ожидать 15 июля.

В Московской области кинотеатры под открытым небом, предназначенные для показа фильмов зрителям в автомобилях, возобновили работу с 28 мая.