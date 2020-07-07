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Московский транспорт и «Яндекс» запускают кинотеатр на парковке

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В июле Транспортный комплекс Москвы совместно с компанией «Яндекс» запустит бесплатный кинотеатр с большим экраном в столице.

Сеансы будут проходить по субботам на перехватывающей парковке около станции метро «Филатов луг», когда заполняемость стоянки минимальна. «Зрительный зал» рассчитан на 100 автомобилей.

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«В выходные дни загруженность обычной парковки минимальная, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Первый показ состоится 18 июля в рамках празднования Дня московского транспорта. Регистрация откроется 12 июля в 0:00 по мск на сайте kino-parking.ru. На кинопаркинге будет один вечерний сеанс.

Проект будет работать с июля по октябрь, за это время кинотеатр смогут посетить около 1700 автомобилей.

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиска» HD покажет любимые кинохиты, а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до «Джентльменов» Гая Ричи. Всего планируется показать около 17 фильмов.

Во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки в приложении «Яндекс.Еда», не выходя из машины.

На площадке также пройдут розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта. Пользователям каршеринга «Яндекс.Драйв» предоставят бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

Ранее, 29 июня, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что открытия кинотеатров в России следует ожидать 15 июля.

В Московской области кинотеатры под открытым небом, предназначенные для показа фильмов зрителям в автомобилях, возобновили работу с 28 мая.

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