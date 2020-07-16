Организаторы заявили о переносе шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка», намеченное на 26 июля, состоится в другой день. Решение о дате его проведения будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки, заявили «Интерфаксу» в четверг, 16 июля, в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«26 июля шествие не состоится, оно перенесено», — сказал собеседник агентства.

В четверг прошло заседание Центрального штаба движения, во время которого его представители изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть его представительства.

В сообщении на сайте движения говорится, что руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использованием масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции.

«Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — приводит сайт слова сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой.

В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году перенесли.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-шествии зарегистрировались около 3 млн человек. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили о необходимости мероприятия даже в таком режиме.

Позже, 16 июля, народный артист СССР, сопредседатель «Бессмертного полка» Василий Лановой заявил «Интерфаксу», что акция может состояться в начале сентября из-за ситуации с коронавирусом.

В Кремле заявили, что Путин озвучит предложения перенести шествие этого движения, если они поступят, отметив, что новых предложений от российского лидера пока не поступало.

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