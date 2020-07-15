Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным
Сюжет:

Песков прокомментировал вероятность переноса «Бессмертного полка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин озвучит предложения перенести «Бессмертный полк», если они поступят. Об этом заявил в среду, 15 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дань Победе: эпидемия не помешала россиянам всем вместе отметить 9 Мая
Миллионы людей участвовали в празднованиях в онлайн-режиме

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса акции на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.

Представитель Кремля уточнил, что новых предложений от президента пока не поступало.

Ранее в этот же день народный артист СССР и сопредседатель «Бессмертного полка» Василий Лановой заявил «Интерфаксу», что акция может пройти в начале сентября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В конце мая Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году перенесли, а шествие «Бессмертного полка» организовали в онлайн-режиме и запустили электронную платформу.

В итоге в акции онлайн-шествия «Бессмертного полка» зарегистрировалось почти 3 млн человек. ВЦИОМ тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили, что даже в таком режиме проект был необходим.

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 пациентов.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020