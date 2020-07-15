Песков прокомментировал вероятность переноса «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин озвучит предложения перенести «Бессмертный полк», если они поступят. Об этом заявил в среду, 15 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса акции на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.

Представитель Кремля уточнил, что новых предложений от президента пока не поступало.

Ранее в этот же день народный артист СССР и сопредседатель «Бессмертного полка» Василий Лановой заявил «Интерфаксу», что акция может пройти в начале сентября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В конце мая Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году перенесли, а шествие «Бессмертного полка» организовали в онлайн-режиме и запустили электронную платформу.

В итоге в акции онлайн-шествия «Бессмертного полка» зарегистрировалось почти 3 млн человек. ВЦИОМ тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили, что даже в таком режиме проект был необходим.

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 пациентов.

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