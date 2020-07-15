В России за сутки от коронавируса вылечились 10 424 человека

В России за последние 24 часа выздоровели 10 424 человека с подтвержденным коронавирусом. За все время распространения инфекции в стране от COVID-19 вылечились 523 249 пациентов. Об этом в среду, 15 июля, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших COVID-19. В Москве зарегистрировали 628 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 264, в Свердловской области — 263. Зафиксировано 156 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 270 980 человек.

В этот же день заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число выздоровевших в столице продолжает расти. По ее словам, за минувшие сутки излечились еще 1 844 пациента. Общее число выздоровевших от COVID-19 москвичей превысило 187 тыс.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometer в мире на сегодняшний день зафиксировано более 13,4 млн подтвержденных тестами случаев инфицирования, скончались свыше 581 тыс. человек, излечились 7 854 647 пациентов.

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