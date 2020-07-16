Глава РФПИ назвал сроки завершения второй стадии испытания вакцины от коронавируса

Вторая стадия испытаний российской вакцины от коронавируса завершится 3 августа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг, 16 июля.

Третья стадия будет проходить не только в России, но и за рубежом, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, РФПИ ведет переговоры о возможности производства российской вакцины на территории Саудовской Аравии.

«Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре», — сказал он.

15 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания одной из вакцин планируется завершить в течение двух недель.

В тот же день в Минобороны России рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

Также 15 июля сообщалось, что добровольцы Сеченовского университета тоже перенесли прививки хорошо.

12 июля в Москве заявили о завершении исследования первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.