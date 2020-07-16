Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей
Общество
Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Политика
Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

В МИД РФ прокомментировали выборы президента Белоруссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в четверг, 16 июля.

Поперек Батьки: кто составит конкуренцию Александру Лукашенко на выборах
«Кандидатский минимум» сдали пять претендентов, включая президента Белоруссии

Россия считает, что выборы пройдут спокойно, сказал дипломат в интервью ТАСС.

15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает выборы внутренним делом Белоруссии и не намерен в них вмешиваться.

14 июля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. По его словам, это ограничивает волеизъявление народа и политическую конкуренцию.

Ранее в тот же день ЦИК Белоруссии отказала экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты республики.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, на выборы.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020