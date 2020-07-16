В МИД РФ прокомментировали выборы президента Белоруссии

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в четверг, 16 июля.

Россия считает, что выборы пройдут спокойно, сказал дипломат в интервью ТАСС.

15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает выборы внутренним делом Белоруссии и не намерен в них вмешиваться.

14 июля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. По его словам, это ограничивает волеизъявление народа и политическую конкуренцию.

Ранее в тот же день ЦИК Белоруссии отказала экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты республики.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, на выборы.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.