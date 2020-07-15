В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля.

«Эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, мы не будем туда вмешиваться», — сообщил он.

14 июля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. По его словам, это ограничивает волеизъявление народа.

«Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию», — сказал он.

Ранее в этот же день ЦИК Белоруссии отказала экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты республики.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, на выборы.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.