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Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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ЦИК Белоруссии зарегистрировала действующего лидера Александра Лукашенко на выборы президента республики. Об этом сообщает издание БелТА 14 июля.

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Отмечается также, что зарегистрированы еще четверо кандидатов в президенты: председатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Виктору Бабарико, бывшему председателю правления Белгазпромбанка, было отказано в регистрации из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за участия в его избирательной кампании иностранной организации.

Не зарегистрировала ЦИК и Валерия Цепкало, экс-руководителя Парка высоких технологий. Он не смог собрать в свою поддержку более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Также в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения.

Отмечается, что во время заседания Центризбиркома 14 июля Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления.

Центризбирком скорректировал даты и время выхода в эфир выступлений по радио и телевидению кандидатов в президенты, а также перечень печатных СМИ. Также было предложено провести теледебаты 30 июля. Внесли изменения и в перечень печатных СМИ, в которых кандидаты будут публиковать предвыборные программы. Кроме того, в ЦИК провели среди кандидатов жеребьевку по определению даты и времени предвыборных выступлений.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко подал документы в ЦИК еще в середине мая. Он занимает пост президента с июня 1994 года. В настоящее время идет его пятый срок подряд.

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