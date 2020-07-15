Поперек Батьки: кто составит конкуренцию Александру Лукашенко на выборах

В этом году президентская кампания в Белоруссии обещала стать рекордной по числу участников. Однако из десятков желающих побороться за кресло главы государства в «полуфинал» вышли только пятеро, включая действующего лидера Александра Лукашенко . 14 июля ЦИК республики отказала в регистрации двум кандидатам, которых оппозиция считала основными соперниками президента: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

По убывающей

Начало предвыборной кампании в Белоруссии было ознаменовано рекордной со времени обретения страной независимости активностью среди выдвиженцев. К 15 мая, последнему дню подачи заявлений о регистрации инициативных групп, таковых набралось 55. Правда, уже спустя несколько дней 40 претендентов были отсеяны , и «зеленый свет» на сбор подписей получили лишь 15 участников из изначального списка желающих вступить в борьбу за пост президента страны.

выборы Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

К утру 14 июля из храбрецов, стремящихся попытать счастья на выборах 9 августа, осталось шестеро, не считая стоящего во главе Белоруссии с 1994 года Александра Лукашенко. При этом ЦИК не торопилась загодя огласить тех, в чьих заявках не было обнаружено нарушений, сохраняя интригу до последней минуты.

К середине вторника по итогам заседания ЦИК Белоруссии, продлившегося чуть более двух часов, официальными кандидатами в президенты Белоруссии были объявлены пять человек . В шорт-лист попали действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.

выборы Экс-депутат Анна Канопацкая Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

— Этих соперников Лукашенко не назовешь обычными статистами, они известны достаточно давно. Но претендовать на что-то на президентских выборах они никоим образом не могут — в качестве лидера ни одного из них большинство населения видеть не готово. Не тот калибр , — пояснил «Известиям» доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Кроме того, зарегистрировали для участия в выборах и безработную Светлану Тихановскую, чьи документы рассматривали в последнюю очередь, несмотря на «существенную ошибку» с домом в Гомельской области. «Не хотелось бы уменьшать количество кандидатов, с учетом того что ее поддержали более 100 тыс. человек», — пояснила решение не придираться к Тихановской глава ЦИК Лидия Ерошина.

выборы Кандидат в президенты Светлана Тихановская с удостоверением в руках после заседания ЦИК Белоруссии Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Впрочем, скорее в лице Светланы избиратели поддержали ее мужа — автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, которого считают истинным идейным вдохновителем ее выдвижения и ставшего рупором протестных настроений. 29 мая по подозрению в применении насилия к сотрудникам правоохранительным органов Сергей Тихановский был задержан до 8 августа.

Игра в вышибалы

В каждой из прошлых президентских кампаний в Белоруссии судьба тех, кто пытался побороться с Александром Лукашенко за власть, складывалась не самым завидным образом. Не стала исключением и нынешняя.

В конце мая с выборов добровольно снялся первый потенциальный кандидат — председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич , еще в 2012 году неожиданно для многих ушедший в оппозицию с должности начальника Фрунзенского РУВД Минска. Причины своего решения Гайдукевич не пояснил, но призвал в ходе выборов поддержать действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко. На этой неделе оказалось, что Гайдукевич и вовсе стал доверенным лицом президента.

выборы Николай Статкевич на пикете на площади у Комаровского рынка в Минске в поддержку кандидатов на пост президента Белоруссии Фото: ТАSS/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Вслед за ним о прекращении участия в избирательной кампании сообщил председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич , но уже не из пиетета перед президентом, а, видимо, потому, что ему грозило 15 суток за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Далее о выходе из гонки заявил музыкант Александр Таболич, а следом — и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков Белоруссии Наталья Кисель . Ее представитель мотивировал это тем, что они «изначально и не планировали дальше идти» , а просто хотели прилюдно обратить внимание на проблемы в области грузоперевозок.

Несгибаемого оппозиционного политика Николая Статкевича, уже баллотировавшегося в президенты 10 лет назад и отсидевшего «за организацию массовых беспорядков», в конце мая перехватили «люди в штатском» по пути на пикет в центре Минска. А у претендента на пост президента Николая Козлова судебные приставы заблокировали банковские счета — в связи с необходимостью взыскания с него штрафов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И его дальнейшая кампания затухла на этом сама собой.

Новые потери бойцов

Но главная незадача случилась с бывшим руководителем Белгазпромбанка Виктором Бабарико, которого некоторые всерьез рассматривали как основного соперника Александра Лукашенко. 11 июня в здании возглавляемого им еще недавно банка прошли обыски, а затем счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Его самого вместе с сыном Эдуардом обвинили в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег в особо крупном размере . При этом до приговора суда за Бабарико сохранили пассивное избирательное право, дав возможность избраться, если по результатам сбора подписей он будет зарегистрирован.

Но уже на заседании 14 июля Виктору Бабарико единогласно в регистрации отказали — поскольку, по словам главы ЦИК, «Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико иностранной финансовой помощи», а также данными о крупных незадекларированных доходах и активах.

выборы Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико во время пресс-конференции о ситуации вокруг Белгазпромбанка Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

При этом, по логике Кирилла Коктыша, у действующей власти вряд ли могли быть политические претензии к Виктору Бабарико, поскольку он был не политиком, а бизнесменом.

— Все его предвыборные выступления были декларацией здравого экономического смысла, там не было ничего политического. И тот факт, что он набрал полмиллиона подписей, — возможно, неожиданно для себя самого — стал сигналом для экономического истеблишмента Белоруссии, который выразил свои опасения экономическим положением в стране, — отметил политолог. — Власть этот явный сигнал услышит и, как это часто бывало, инкорпорирует частично в свою будущую программу.

На фоне участи Бабарико произошедшее с другим подававшим было надежды претендентом-оппозиционером — экс-помощником Лукашенко, бывшим главой Парка высоких технологий Валерием Цепкало — можно вообще счесть мелкими неприятностями. В разгар кампании в интернет попало видео, на котором Цепкало развлекается с двумя девушками, ни одна из которых не была его официальной супругой. Это несколько омрачило его репутацию и, очевидно, семейную жизнь. Но регистрировать его кандидатом ЦИК не стала по другой причине: из-за незачета большинства из сданных им 165 тыс. подписей и того обстоятельства, что его жена Валерия не указала в собственности акции Приорбанка.

Как рассказал «Известиям» директор белорусского неправительственного аналитического центра «Актуальная Концепция» Александр Шпаковский, утверждения о популярности как Бабарико, так и Цепкало были сильно преувеличены. Это, в частности, продемонстрировал тот факт, что никаких протестных акций ни после объявления о непризнании подписей за Цепкало, ни после задержания Бабарико не было.

— Безусловный фаворит — Лукашенко, никаких оснований утверждать, что у него слабые позиции и он может потерять власть, лично у меня нет. Власти показали свою устойчивость, несмотря на беспрецедентную кампанию информационного давления, — заметил белорусский политолог.

Тем не менее он признал, что успокаиваться нынешнему руководству республики рано: координаторы протестной кампании проводят перегруппировку сил и средств и, вероятно, в день выборов 9 августа будет попытка организовать какие-то новые выступления.