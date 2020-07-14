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В ЕС раскритиковали отказ в регистрации кандидатов на выборах в Белоруссии

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии ограничивает волеизъявление народа. Об этом во вторник, 14 июля, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Исключение кандидатов ограничивает возможность для белорусского народа выражать свою волю, а также подрывает общую демократичность выборов. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию», — цитирует «РИА Новости» Борреля.

В ЕС также рассчитывают, что Белоруссия будет уважать право граждан на мирные собрания, предшествующие выборам.

Ранее в этот же день ЦИК Белоруссии отказала экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты республики, сообщает «Газета.ру». Кроме того, аналогичное решение избиркома принято в отношении бывшего главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на выборы президента республики.

Как заявлял в начале июля сам Лукашенко, он не монополизировал власть, а «взвалил на свои плечи непосильную ношу».

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.

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